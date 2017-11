Ceferino de Blas: "El tesoro hemerográfico de FARO tendría que ser patrimonio nacional"

Ceferino de Blas desentraña en "Donde los periódicos son Faros" "el vínculo, la comunión y la historia de amor" entre la ciudad y FARO DE VIGO que se ha ido construyendo a lo largo de los 164 años de historia que comenzaron tal día como hoy, un 3 de noviembre, de 1853. "Ninguno de sus tres fundadores, José Carvajal y Pereira, José María Posada y Pereira y Ángel de Lema podía imaginarse entonces que FARO iba a ser decano de la prensa española", aseveró el Cronista Oficial de la Ciudad, que aprovechó la presentación de su obra, ayer en la Casa del Libro, para reivindicar la gran importancia del "tesoro hemerográfico" del periódico, que "tendría que ser reconocido como patrimonio nacional o, por lo menos, como patrimonio gallego".

A este respecto, subrayó que esa hemeroteca ha sido consultada por "la mayoría de investigadores habidos y por haber en Vigo y Galicia" y también, concienzudamente, por él mismo. "El 1 de octubre de 1986 me convertí en el decimotercero director del periódico y me quedé asombrado cuando llegué a aquel despacho de dirección, grande, viejo y feo y vi las hileras de la colección de FARO", recordó De Blas, quien admitió entonces que "nunca creí que se iba a crear tal magnetismo que me hizo leer uno a uno todos los tomos de la colección".

En el acto intervinieron además el presidente del Instituto de Estudios Vigueses, Xoán Carlos Abad; el director de FARO, Juan Carlos da Silva, la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, y el alcalde, Abel Caballero. En la presentación, Abad resaltó el instrumento "fundamental" que supone la hemeroteca de FARO para los investigadores: "Creo que somos los que más uso le damos", apuntó.

Además de agradecer la presencia de los asistentes que llenaban la sala, De Blas también quiso rendir homenaje a sus predecesores en la dirección y a los compañeros de la redacción del decano. "FARO me dio la oportunidad de vivir experiencias y me permitió conocer a la persona más importante de mi vida, Marisa Real", añadió tras pedir disculpas por las "omisiones".

Al respecto de la obra, el periodista aseveró que cuando comenzó a escribirla "intenté imaginarme qué harían los fundadores de FARO en un día como hoy hace 164 años, esperando con emoción la salida del primer ejemplar. Vigo iba a tener por primera vez un periódico porque aquellas tres personas pensaron que era la mejor solución para la evolución de la ciudad", manifestó.

"El libro que van a tener ustedes en sus manos, en el que Ceferino de Blas disecciona con su maestría habitual y su extraordinario conocimiento del medio y de su contexto histórico los avatares de todo tipo que marcaron la impronta de la ciudad, no deja de ser una prueba más de ese pacto de entrega al servicio de Vigo y de Galicia", aseveró durante su intervención el director de FARO, Juan Carlos da Silva, que precisó que "solo un erudito" como Ceferino de Blas podría condensar "en un trabajo laborioso y singular hasta ahora pendiente" la vida de la "biblia del periodismo gallego". Da Silva ensalzó, al igual que De Blas, la labor del Instituto de Estudios Vigueses, promotor del libro, "como fiel garante de las esencias de la ciudad y abanderado de nuestra historia".

Tras él, la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, puso de manifiesto también la importancia de FARO como gran periódico regional y su contribución al desarrollo del sur de Galicia, así como el "hermanamiento" del periódico con la ciudad. Además, destacó el acierto del título "precioso, lírico, poético y extraordinario" del libro sobre la historia del decano. "La credibilidad que tiene FARO es lo más grande que puede tener un periódico", recalcó.

El alcalde, Abel Caballero, cerró el acto destacando que "FARO deja la constatación para la historia. Es presente, deja escrito el pasado y deja marcada la senda hacia el futuro". Así, el regidor recordó el difícil momento histórico en el que surgió el periódico en la segunda mitad del siglo XIX y resaltó la fuerza del decano como "indestructible" pese los intentos que sufrió para intentar derrocarlo. "Lo intentaron otros medios pero nunca lo consiguieron porque los ciudadanos se sienten identificados con la forma con que FARO narra la ciudad y ese es su gran éxito editorial, marcar el rumbo que debe seguir nuestro territorio", resaltó.