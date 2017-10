"Pescadores de historias" mergullarase hoxe en San Simón, a illa dos mariñeiros

Rivadulla, no centro, co mariscador Alberto Pereira (esq.). // TVG

A serie documental da TVG Pescadores de historias, que dirixe e presenta X. H. Rivadulla Corcón, visitará hoxe San Simón, na parroquia de Cesantes, centro monástico na Idade Medía e, na actualidade, Ben de Interese Cultural. É, sobre todo, lugar vizoso para pesca das xentes mariñas de Cesantes, que traballan nas súas augas as artes do xeito, as nasas do choco, ou o marisqueo a flote e a pé.

Traballando a arte do xeito, o espazo atopará a Miguel Ucha, que leva xa máis de 20 anos traballando nesta zona para coller exclusivamente sardiña e xouba segundo a época. O patrón maior Clemente Bastos conducirá os espectadores á reserva natural para a cría do choco. Alberto Pereira traballa nas augas da illa no marisqueo a flote. Fundamentalmente ameixa, pero tamén se colle berberecho que neste porto chaman croques. Alicia Álvarez e Merchi Iglesias traballan o marisqueo a pé, en poucas épocas do ano, para poder preservar a zona e acadar ameixa de máxima calidade. Traballan tamén no berberecho e no longueirón, que en Cesantes recibe o nome de carallote.

Manuel García e Jorge Urcera darán unha visión científica das augas de San Simón. Son dous biólogos mariños que estudaron as augas que rodean a illa, atopando que existe unha enorme biodiversidade. Ademais do choco, sardiña, ameixa e berberecho, tamén se poden atopar anguías, congro e salmón.