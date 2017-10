Fernando Tejero: "La mitad de lo que pasa en 'Masterchef' es mentira"

El paso de Fernando Tejero por la primera edición de Masterchef Celebrity dio mucho que hablar. El actor se vio envuelto en varias polémicas durante el concurso y, tal y como aseguró en una entrevista en la Cadena SER, "no lo volvería a hacer, luego me tocó apechugar". Una vez dentro, la experiencia de Fernando Tejero ante los fogones de Masterchef Celebrity dejó mucho que desear. La falta de motivación por parte del actor sale a la luz una vez más cuando explica que "es un programa hecho para la audiencia y la mitad de lo que pasa dentro es mentira".Tejero asegura que nunca estuvo en sus planes participar en el reality, ya que quería irse de vacaciones con su pareja. No obstante, una llamada de Loles León lo cambió todo y accedió