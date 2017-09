Salvador Freixedo: "La calaña de los extraterrestres infiltrados se ve en líderes mundiales"

Expertos en la investigación sobre fenómenos paranormales y ovni participaron esta semana en Montserrat en The ufology world congress, un congreso mundial sobre ufología que contó con un ponente gallego: Salvador Freixedo (O Carballiño, 1923) que en 1969 fue expulsado de la Orden de los Jesuitas por su posición crítica con la Iglesia Católica.

-Usted ha participado en el congreso de Montserrat (Barcelona). ¿Qué destacaría de su ponencia?

-Mi ponencia ha versado sobre la injerencia de lo que llamamos fenómeno ovni en la raza humana. La humanidad ha estado siempre manipulada por seres superiores y lo sigue estando en la actualidad, aunque hoy las estrategias son otras. Algunas de las inteligencias que están detrás del fenómeno ovni (UFO) se valen de los líderes mundiales -que son sus marionetas- para conseguir sus objetivos. Su fin último es tener al ser humano atontado, peleando en guerras, siguiendo a falsos ídolos, en un estado de semizombificación. La calaña de estos seres se deja ver en los grandes líderes mundiales que imponen políticas antihumans a la sociedad para tenerla controlada.

-¿Cómo surgió su interés por la ufología?

-Cuando en 1958, leí en un periódico la noticia sobre un avistamiento de ovnis, lo relacioné enseguida con otro que yo había tenido en 1950 en Comillas cuando estudiaba Teología, que me había dejado muy intrigado. Desde entonces he estado muy atento a todo lo que se publicaba sobre ovnis. Posteriormente, los he visto otras veces en las que también había otros testigos. Así, surgió mi interés por la ovnilogía. Después, cuando dejé la Orden de los Jesuitas, me dediqué a investigar de lleno todos estos temas tan desconocidos.

-El Ministerio de Defensa encargó a su sobrino Ángel Bastida Freijedo desclasificar en 2016 expedientes de avistamientos ovni. Cuatro habían tenido lugar en Galicia. El último, en 1995. ¿Conoce nuevos episodios?

-Esto va por oleadas. Sigue habiendo casos, aunque parece que vivimos una temporada tranquila en este sentido. Estos pasos de desclasificación se llevan a cabo en todos los países, pasado un tiempo reglamentario de "top secret" o materia reservada. Claro, cuando los desclasifican, muchas veces están "cocinados" y, en España, también.

-¿Usted teme más a los extraterrestres o a los propios humanos?

-Una de mis prédicas es no tener miedo porque el miedo es un arma muy poderosa que, aparte de bajar las defensas, nos debilita espiritualmente. Indudablemente, los humanos me pueden causar un daño más inmediato y si algún extrahumano se lo propusiera podría hacerme un daño mayor. Pero procuro ser buena gente y sintonizar con el bien y lo positivo del universo. Es la mejor medicina preventiva..

- Series como "Expediente X" ¿han beneficiado a la ufología?

- Aunque esta serie de la FOX está hecha desde el sistema, con el fin de hacer ver que, al fin, nunca hay nada concreto, que todo puede tener una explicación racional, ha ayudado a muchos a sacudir su modorra mental y a caer en la cuenta de que en este mundo suceden muchos hechos extraños que no tienen explicación; y también nos ha puesto en la pista del encubrimiento. Yo llevo 47 años dándole vueltas al tema de la fenomenología paranormal y confieso que cada vez tengo menos certezas. Esto me hace sospechar que hay otras dimensiones a las que, mientras estemos en esta carcasa corporal, no podemos acceder, salvo en situaciones excepcionales.