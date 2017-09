El sector audiovisual desconfía de la bajada del IVA del cine adelantada por Cultura

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte anunció ayer que tiene previsto rebajar del 21 al 10% el IVA del cine el próximo año. "Antes de que termine 2018 lo veremos", dijo el secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo. Fuentes del Ministerio matizaron después que estas declaraciones responden a un "deseo" del secretario, pero que es a Hacienda a quien le corresponde decidir. La noticia ha sido recibida por el sector del cine y la cultura en general entre el júbilo y la desconfianza de que se vaya a llevar a cabo.

"Las cosas en nuestra economía están yendo bien y, por tanto, cumplimos nuestra palabra en un primer momento con los espectáculos en vivo", ha declarado Benzo en referencia a la bajada que ya experimentaron otras artes este año. "Ahora llega el momento de seguir cumpliendo con el IVA para el cine", afirmó, para apuntar que cree que "lo veremos en los próximos Presupuestos".

La presidenta de la Academia de Cine, Yvonne Blake, ha mostrado su alegría ante la que ha calificado como "noticia del año". "Vamos a tener mucho más público, es muy beneficioso para nuestro cine. Al fin Montoro ha tomado la decisión y vamos a enviarle una carta de agradecimiento", ha precisado.

El director general de la institución, Joan Álvarez, ha indicado que desde la Academia llevan "mucho tiempo" intentando que se vea "con claridad" que el cine "no podía quedar fuera de la bajada del IVA", ya que a su juicio es "una de las industrias culturales más importantes del país".

La Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales de España y la Federación de Cines de España se han mostrado más prudentes y han recordado que no se trata de un anuncio oficial.

El IVA que afecta al precio de las entradas de cine se incrementó en 2012, pasando del 8% al 21. La reducción anunciada ahora se quedaría en el 10%, un dato que descontenta a la presidenta de la Asociación Galega de Produtoras Indepentendes, Dolores Ben: "Se subió en un momento muy delicado para las familias y ni siquiera se restituye". Ben siente, como el resto de sus compañeros, inseguridad ante el anuncio y asevera que "hasta que no lo vea", no lo creerá; aunque subraya que es una cuestión "de ley" y recuerda que el cine ha sido el último en acceder a esta reducción.

El director y actor Cándido Pazó destaca que aunque otras artes ya vivieron su reducción en el IVA, "no sirve de nada" si no se reduce también en el caché de los espectáculos. Lamenta que el Gobierno "vaya a los pocos" aplicando estrategias que no sabe "a qué responden" y que no tenga una visión global de la cultura. Ambos gallegos reclaman un mayor apoyo a la cultura que se refleje más allá del IVA.





Dolores Ben - Presidenta de AGPI

"Lo subieron del 8% al 21 y lo quieren dejar en el 10, deben restituirlo"







Cándido Pazó - Director y actor

"Se debe aplicar el IVA medio en todos los ámbitos de la cultura, no solo a las entradas"