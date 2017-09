Huellas de 5,7 millones de años desafían la evolución

Huellas humanas recientemente descubiertas en la isla de Creta (Grecia) pueden poner a prueba la teoría establecida sobre la evolución temprana de nuestra especie.

Las huellas tienen aproximadamente 5,7 millones de años de antigüedad, en un momento en que investigaciones anteriores ponen a nuestros antepasados en África, con pies parecidos a los de un mono.

Desde el descubrimiento de los fósiles de Australopithecus en África del Sur y del Este hace 60 años, el origen del linaje humano se ha situado en África. Los descubrimientos de fósiles más recientes en la misma región, incluyendo las emblemáticas huellas de Laetoli de Tanzania, de 3,7 millones de años, que muestran pies humanos y locomoción vertical, han consolidado la idea de que los homínidos (primeros miembros del linaje humano) sólo se originaron en África, y permanecieron allí aislados durante varios millones de años antes de dispersarse a Europa y Asia.

El descubrimiento de huellas humanas de 5,7 millones de años en Creta, publicado en línea ahora en Proceedings of the Geologists' Association por un equipo internacional de investigadores, con participación de la Universidad de Uppsala (Suecia), derriba esta imagen y sugiere una realidad más compleja.

Los pies humanos tienen una forma muy distintiva, diferente de todos los demás animales terrestres. La combinación de una suela larga, cinco puntas delanteras apuntando hacia delante sin garras, y un hallux ("dedo gordo") que es más grande que los otros dedos del pie, es única. Los pies de nuestros parientes más cercanos, los grandes simios, se parecen más a una mano humana con un hallux parecido al pulgar que sobresale a un lado.

Las huellas de Laetoli, atribuidas a Australopithecus, son absolutamente similares a las de los seres humanos modernos solamente que el talón es más estrecho y la suela carece de un arco apropiado. Por el contrario, el Ardipithecus ramidus de 4,4 millones de años de edad de Etiopía, el hominindo más viejo conocido con fósiles razonablemente completos, tiene un pie simiesco. Los investigadores que describieron a Ardipithecus argumentaron que es un antepasado directo de homínidos posteriores, lo que implica que un pie similar al humano aún no había evolucionado en ese momento.

Las nuevas huellas de Trachilos, en Creta occidental, tienen una forma inconfundiblemente humana. Esto es especialmente cierto en los dedos de los pies. El dedo gordo del pie es similar a nuestro propio en forma, tamaño y posición; también se asocia con una "bola" distinta en la suela, que nunca está presente en los simios. La planta del pie es proporcionalmente más corta que en las estampas de Laetoli, pero tiene la misma forma general.

En resumen, la forma de los grabados Trachilos indica sin ambigüedad que pertenecen a un hominino temprano, algo más primitivo que el que dejó las huellas de Laetoli. Las de Creta se hicieron en una costa arenosa, posiblemente un pequeño delta de río, mientras que las de Laetoli fueron hechas en ceniza volcánica.

"Lo que hace que esto sea polémico es la edad y la ubicación de las huellas", dice el profesor Per Ahlberg de la Universidad de Uppsala, último autor del estudio.

Con alrededor de 5,7 millones de años, son más jóvenes que el homínido fósil más antiguo conocido, Sahelanthropus de Chad, y contemporáneo con Orrorin de Kenia, pero más de un millón de años más viejo que Ardipithecus ramidus con sus pies parecidos a los simios.

Esto está en conflicto con la hipótesis de que Ardipithecus es un antepasado directo de los homínidos posteriores. Además, hasta este año, todos los homínidos fósiles de más de 1,8 millones de años (la edad de los primeros fósiles Homo de Georgia) procedían de África, lo que llevó a la mayoría de los investigadores a concluir que era allí donde el grupo evolucionaba.

Sin embargo, las huellas de Trachilos están firmemente datadas usando una combinación de foraminíferos (microfósiles marinos) de lechos subyacentes, además del hecho de que se encuentran justo debajo de una roca sedimentaria muy distintiva formada cuando el mar Mediterráneo se secó brevemente hace 5,6 millones de años . Por curiosa coincidencia, a principios de este año, otro grupo de investigadores reinterpretó el fragmentario primate de 7,2 millones de años de Graecopithecus de Grecia y Bulgaria como homínido. De Graecopithecus sólo se conocen dientes y mandíbulas.

Durante el tiempo en que se hicieron las huellas de Trachilos, período conocido como Mioceno tardío, el Desierto del Sáhara no existía; los ambientes parecidos a la sabana se extendían desde el norte de África hasta alrededor del Mediterráneo oriental. Además, Creta aún no se había separado de la parte continental griega. Por lo tanto, no es difícil ver cómo los primeros homínidos podrían haber vivido a través de Europa sudoriental como en África, y dejaron sus huellas en una orilla del Mediterráneo que un día formaría parte de la isla de Creta.

"Este descubrimiento desafía la narrativa establecida de la evolución humana temprana y es probable que genere mucho debate. Si la comunidad de investigación del origen humano aceptará huellas fósiles como evidencia concluyente de la presencia de homininos en el Mioceno de Creta sigue siendo algo por ver", dice Per Ahlberg.