Dmax emite "This is it" en el aniversario de la muerte de Michael Jackson

Cuando se cumplen ocho años de la muerte de Michael Jackson, DMAX le rinde homenaje a su figura con la emisión, el próximo domingo a las 22:00 horas, de "This is it", un documental sobre el complejo proceso de creación de la que iba a ser la gran gira de despedida de los escenarios del Rey del pop.

Dirigido por Kenny Ortega, ganador de un Emmy por "High school musical" y colaborador habitual de Jackson, "This is it" permitirá a los espectadores acercarse al idolatrado artista "para mostrar la fuerza, la vulnerabilidad, el sentido del espectáculo y su profundo amor por sus fans", según señala DMAX en una nota.

Lo hará al tiempo que se muestra la complejidad de los preparativos de la que estaba previsto que fuera la última gira de Jackson y que nunca llegó a producirse, debido al inesperado fallecimiento del artista el 25 de junio de 2009.

Además, "This is it" revela cómo eran las agotadoras sesiones a las que el estadounidense se sometía para idear y ensayar el show.