Galicia se suma a Berlín y Cork en la moda de los videopoemas con una cita mañana

"Les prometo que lo pasarán bien". La declaración de intenciones es de Keith Payne, director del Festival Internacional de Poesía PoemaRia que hoy arranca su nueva edición en Vigo con un programa abierto a figuras de las letras líricas de diferentes países y con un guiño especial a una moda cada vez más en boga en los versos: los videopoemas.

"Está creciendo cada día" el número de gente que los realiza, señala Payne. Como ejemplos, pone dos festivales que los impulsan como uno ubicado en Berlín, Alemania, y otro en Cork, Irlanda. Precisamente, el PoemaRia acoge mañana sábado un espectáculo vídeo poético a cargo de Paul Casey con Ó Bhéal. "Él es un poeta y director irlandés que tiene un concurso de videopoemas. Estos muestran poemas publicados o no que van acompañados de imágenes que pueden estar relacionadas con el texto o no". La cita será de 23.00 a 23.30 en la Praza do Abanico, en el Casco Vello Alto. Para hoy, en el café Marco, apertura a las 20.00 horas con Estíbaliz Espinosa, María do Cebreiro y Carmen Camacho. Más información en el Facebook de Poemaria Vigo.