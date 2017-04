Galicia arrasa en los Young Business Talents con los seis primeros puestos

Acudieron cien equipos de toda España, siendo Cataluña la autonomía con mayor representación. Sin embargo, Galicia consiguió arrasar en la final española del concurso Young Business Talents. Los primeros clasificados fueron tres jóvenes vigueses de no más de 18 años -agrupados en el equipo SEP del IES San Tomé de Freixeiro- que están considerados ya como los mejores empresarios virtuales del Estado. El segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto mejor clasificado también fueron gallegos.



El segundo premio se lo llevó el equipo del IES Perdouro de Lugo; mientras que en el tercer puesto se situó ASAE de Tomé de Freixeiro, seguido del IES Monte da Vila (4ª posición). Como quinto, se clasificó el equipo Chocuelos del Colegio Fomento Montecastelo. Por suparte, el Sinideas del mismo centro fue sexto.



Ahora, los ganadores -los vigueses Sergio Barges Italiani, Pablo Casas Bernárdez y Eloy Núñez Pérez- pasan a la final mundial que se celebrará en mayo en Madrid. El concurso, un juego consiste en plantear una serie de problemas empresariales para que cada equipo participante a través de un programa simulador de gestión (en este caso, el MMT) busque la mejor alternativa para su propuesta empresarial.



Una alegría entre nervios



Tras conocer su primer puesto, los jóvenes -de la zona de A Pastora y Castrelos en la ciudad olívica- mostraban su alegría por teléfono desde Madrid, donde tuvo lugar la última partida. Eloy Núñez reconocía que habían vivido las últimas horas con muchos nervios, al tiempo que destaca que era una "alegría" muy grande el haber quedado primeros.



Su compañero de equipo Pablo Casas también resaltaba los nervios al indicar que hasta le había costado dormir la noche anterior. Para este estudiante de segundo de Bachillerato, fue clave el apoyo de su profesor de Economía Víctor Garví: "O profesor deunos moitas esperanzas e contabamos con quedar entre os dez primeiros, pero non ser os primeiros".



Garví destacó el mérito de los tres estudiantes vigueses así como de las tres compañeras de 4º de la ESO y del mismo centro educativo -Sandra María Carreira Fernández, Ana Estévez López y Antía Calvo Alonso, de 15 y 16 años de edad-, que quedaron de terceras en la final española. "Nos salió bastante redondo este año a pesar de que no es nada fácil. Este es un concurso que se juega durante varias semanas online. Empezaron jugando en noviembre contra 2.500 equipos y jugando y jugando llegaron a la final contra 100. Estoy muy satisfecho de mis alumnos", destacó el docente que preparó a los estudiantes para la cita durante meses con trabajos en clase y, especialmente, la última semana con una prueba simulando el día del concurso.



Los primeros clasificados se llevaron un cheque regalo de 600 euros para gastar en El Corte Inglés, uno de los patrocinadores junto a Nivea, Praxis MMT y ESIC. Las chicas de Tomé de Freixeiro que quedaron terceras también se hicieron con un premio similar pero de menor cuantía.