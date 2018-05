Una guía para el diseño de los "lombos"

El departamento de Mobilidade de la Diputación reunió ayer a más de 120 representantes de concellos, consultoras, constructoras, colectivos, asociaciones, representantes de otras diputaciones gallegas y miembros de la Asociación Española de la Carretera en su presentación de la "Guía de Espacios Públicos y Movilidad Amable", un documento que pretende servir como referencia para el tratamiento de espacios públicos no solo en el campo provincial, sino también municipal, autonómico y estatal. En la jornada estuvieron presentes a presidenta Carmela Silva, el vicepresidente César Mosquera y el diputado de Mobilidade Uxío Benítez, acompañados del autor de la guía, el ingeniero Fernando Nebot, así como de otro personal técnico provincial y municipal que contribuyeron a su redacción: el asesor Jesús Fole; el ingeniero municipal de Pontevedra, Jesús Gómez Viñas; y el técnico provincial Óscar Baltar.

Segundo explicó Benítez "para nosotros este trabajo va a ser una guía a través de la que vamos a desarrollar todos nuestros proyectos y aspiramos a que también el resto de los concellos puedan así hacerlo". Destacó que "una de las conclusiones más grandes de este documento es que marca criterios, líneas de actuaciones, pero defiende que no hay soluciones universales, ya que cada técnico tiene que adaptar esos criterios al problema particular que tiene que resolver en un espacio o en una vía concretamente".

Por su parte, el ingeniero Fernando Nebot explicó que la guía es una compilación de actuaciones y criterios que recoge experiencias prácticas locales gallegas. Destacó que se dan recomendaciones de aspectos técnicos que irían más dirigidos a los profesionales, pero también "una serie de recomendaciones que pueden interesar a las administraciones porque transmiten el concepto de que es preciso recuperar el concepto de algo que siempre existió: la convivencia entre todas las personas, también cuando se desplazan, que unos no excluyan a otros, que el espacio sea de todos y que la calle no acabe siendo, como desgraciadamente en muchos lugares acabó siendo, un espacio en el que el automóvil marca sus leyes y que reclama su espacio".

Pendientes y tipos

Uno de los apartados que más polémica generó en Pontevedra en los últimos años fue el de los "lombos", cuyo diseño también se plantea en esta guía. Al respecto, Nebot destacó que en la guía se exponen tablas con valores recomendables de pendientes y tipos para los dispositivos de calmado de tráfico, tanto para los pasos de cebra sobreelevados como para los reductores físicos de velocidad. Subrayó que hay unas pendientes contrastadas por la experiencia de la provincia de Pontevedra y de la ciudad y otras ciudades españolas. "Puedo decir que los que se proponen en esta guía son mucho más suaves que los que plantea el Ministerio de Fomento, porque lo que se persigue es implantar estos lombos como un elemento más de una política de calmado de tráfico, de crear una movilidad amable".

Evidentemente, subrayó, "el Ministerio de Fomento cuando desarrolla su guía los plantea como elementos de calmado de tráfico solo en sus carreteras, no en los núcleos urbanos y por lo tanto son de mucha más pendiente. Los que aquí se plantean son mucho más suaves, pero la reducción de velocidad se consigue o con una pendiente muy alta, que no es recomendable, o con más pasos de cebra sobreelevados, de forma que el vehículo no pueda incrementar su velocidad entre uno y otro. Creo sinceramente que son medidas aplicables y que en modo alguno van distorsionar la circulación. Al contrario, van a mejorar la vida para lo ciudadana y para todos", finalizó.

Entre las intervenciones también estuvo la del ingeniero municipal de Pontevedra Jesús Gómez Viñas, quien habló de la estrategia de movilidad en el Concello de Pontevedra; del ingeniero provincial Óscar Baltar, que habló de las características técnicas de todos los dispositivos de calmado del tráfico dentro del Plan Móvese; y el asesor provincial Jesús Fole, quien explicó pormenorizadamente las características de los nuevos proyectos provinciales.