El pleno deja sin efecto las nuevas plazas creadas por el gobierno en la plantilla municipal

BNG y PSOE se enzarzaron ayer en una disputa dialéctica con respecto a la creación de nuevas plazas en la plantilla municipal, que pretendía llevar a cabo el BNG, pero que finalmente se descartan por el rechazo de toda la oposición, en el pleno, a habilitar presupuesto para ello. Los socialistas criticaron al gobierno local por la "prisa" al anunciar esas plazas sin esperar a su debate plenario.

Al respecto, la Concejalía de Personal aclaró ayer que "la aprobación y modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) es una competencia única y exclusiva de la junta de gobierno", que hace unos días, acordó aprobar inicialmente la modificación de la RPT y someterla a información pública.

"Por lo contrario -añade- la aprobación de la modificación del Cuadro de Personal es competencia del pleno. Como no fue aprobada no se envió ni enviará ningún anuncio de aprobación. Por lo tanto, la función de Cuadro de Personal (que crea o modifica el pleno) es garantizar la dotación presupuestaria de cada puesto de trabajo, que decide crear la junta de gobierno".

Tras el rechazo del pleno del pasado viernes, "la modificación de la RPT aprobada por el gobierno local no puede ser aplicada si no hay partidas presupuestarias en la que apoyarlas, por lo tanto, no podrá entrar en vigor", de modo que se renuncia a las tres plazas previstas: un técnico medio de gestión en el Órgano de Gestión Presupuestaria y Contabilidad (Intervención), un puesto de administrativo para la Secretaría de la Administración Municipal para reforzar la Sede Electrónica; y un nuevo administrativo en el Servicio de Contratación.