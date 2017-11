Una ONG que ha ayudado a 400 madres

El centro Red Madre en Pontevedra ha atendido en el municipio desde su creación, en el año 2010, a cerca de 400 mujeres embarazadas o madres recientes y a sus hijos. Solo el año pasado fue medio centenar. En el conjunto de la provincia, las cifras se elevan hasta las 1.200 desde su implantación, en el año 2008, en Vigo. Un número importante de ellas son víctimas de violencia machista, bien sea por maltrato físico o psicológico, bien sea porque sus parejas las abandonaron cuando conocieron sus embarazos desentendiéndose de la situación.

Velar por que a estas madres y a sus bebés no les falte de nada es el objetivo de la red solidaria y altruista, que trabaja en toda España. En Galicia, cuenta con el respaldo de la Xunta, la Unión Europea y la colaboración de la Obra Social La Caixa y la Fundación C&A y lleva trabajando en la provincia casi una década, con su primer punto de atención en la ciudad olívica. La demanda en la comarca de Pontevedra y en la capital propició la creación de una oficina en pleno centro, en el número 1 de la calle Michelena. Cuenta en la ciudad con una trabajadora social y una psicóloga, así como numerosos voluntarios, la mayoría mujeres. También se ofrecen los servicios de médicos, ginecólogos, pediatras y abogados.

En sus oficinas se puede conseguir desde el material básico para un bebé, como pañales, ropa, comida o carritos, hasta ayuda psicológica para las mujeres en situación de más riesgo. Además, se les acompaña durante el período de gestación y hasta que tienen autonomía. Esto incluye el asesoramiento en materia de empleo, con ayuda en la elaboración del curriculum vitae y la búsqueda de puestos de trabajo ajustado al perfil de la usuaria. También se les deriva a talleres y cursos de formación.

Pero Red Madre no trabaja sola, ya que colabora estrechamente con otras asociaciones como el Banco de Alimentos de Pontevedra o Cruz Roja. Asimismo, muchas de sus usuarias llegan hasta el colectivo a través de los servicios sociales del Concello de Pontevedra y otros de la comarca, explican Mónica Fernández, portavoz de Red Madre en la provincia, y Consoli Martín, trabajadora social.

"La forma de llegar varía mucho. Como ya llevamos unos cuantos años, nos van conociendo en muchos sitios. Muchas de las madres vienen por el boca a boca. Pero otras, un 30 por ciento, lo hacen derivadas por el Concello u otras asociaciones como Cáritas, Cruz Roja o el Banco de Alimentos. También muchas nos contactan a través de la página web", explica Consoli Martín.

Además de la necesidad de asistencia, las mujeres que acuden hasta Red Madre tienen en común que manifiestan una clara vergüenza por tener que pedir ayuda. "Sobre todo aquellas que, por motivo de la crisis, han pasado de estar en una situación socioeconómica estable, media, a tener que llamar a muchas puertas", se lamenta la trabajadora social. "Siempre les comunicamos que nadie estamos libres de tener que pedir ayuda en un determinado momento de nuestras vidas. Las intentas tranquilizar y relajar en ese sentido".

"Cada una es un mundo. Las más solas suelen ser mujeres inmigrantes que no tienen a nadie aquí. También hay mujeres maltratadas que vienen hasta aquí por la ayuda emocional. Cuando trabajas con ellas descubre muchas problemáticas familiares detrás", añade.

"Nuestro lema es 'Nunca estarás sola' porque no queremos que ninguna mujer en su maternidad sienta que no tiene apoyo. Que sepa que si su familia no le puede apoyar, por lo menos hay asociaciones como la nuestra para facilitarles esta etapa tan complicada de sus vidas", señala, por su parte, Mónica Fernández.

"Nuestro objetivo es que la mujer llegue a ser autónoma a todos los niveles, también económicamente. Sigue habiendo mucha incomprensión en la sociedad por la decisión de una mujer a ser madre", concluye resumiendo la filosofía del colectivo.