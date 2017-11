La presentadora Carlota Corredera, embajadora del Banco de Alimentos

La presentadora y periodista Carlota Corredera, conocida por trabajar ante y detrás de la cámara en programas televisivos como "Sabor a ti", "Hormigas blancas", "Sálvame" o "Hable con ellas", es la nueva embajadora del Banco de Alimentos en su campaña anual más importante, la de la Gran Recogida Solidaria de los próximos 1 y 2 de diciembre.

La viguesa visitó ayer el almacén de la asociación sin ánimo de lucro en la calle Faustino Santalices, donde su nombre fue desvelado por Pedro Pereira, presidente provincial del Banco de Alimentos; José Luis Doval, responsable en Pontevedra, e Iván Martínez, coordinador de la campaña de recogida solidaria. En el acto participaron también voluntarios habituales del colectivo en Pontevedra.

"Estamos en un momento en el que, a pesar de que parece que la crisis ya no es tan grande ni tan profunda, sigue habiendo una realidad paralela a la que tenemos los que no nos falta de nada", recordó Carlota Corredera.

"En esta provincia hay 25.000 personas que necesitan que les ayudemos a llenar su despensa, su nevera y a cubrir las necesidades de sus familias", recalcó.

La periodista señaló que "pese a esas cifras sobre el paro que abren los informativos", todavía hay muchas personas que no tienen trabajo, así como otras que lo tienen sumidas en una gran precariedad. "No les llega para subsistir y esa es una realidad a la que no podemos dar la espalda", añadió.

Por su parte, Pedro Pereira animó a la ciudadanía a participar en la gran recogida que tendrá lugar el primer fin de semana de diciembre. "Vamos a necesitar a cerca de 2.000 voluntarios para los 153 establecimientos que vamos a cubrir en toda la provincia y que van a trabajar en turnos de cuatro horas", anunció.

Precisamente, una de esos voluntarios será Carlota Corredera, que estará en la tarde del sábado 2 de diciembre en un supermercado del municipio de Pontevedra. Ese mismo día por la mañana colaborará en otro en Vigo. "Son cuatro horas en las que el voluntario recibe mucho más de lo que llega a dar porque es una experiencia que hay que vivir y una lección de vida. Invito a todo el mundo a ponerse el chaleco", consideró.

Los interesados pueden llamar al número de teléfono 986 865301, donde la organización les asignará una función y un establecimiento.

La asociación pide aportaciones voluntarias, por pequeñas que sean, de alimentos no perecederos. "Preferentemente conservas de todo tipo, conserva vegetal, de alimentos precocinados, leche, aceite, cacao, azúcar, gallegas y cualquier otro producto que comprarías para ti. Eso sí, siempre recomendamos que sean en tamaños pequeños o medio, para que no se desperdicien", apuntó, asimismo, Iván Martínez.