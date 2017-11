Diego Murillo, homenajeado en los Galicia-Sexta Provincia

"Galicia me lo ha dado todo, en ella he vivido feliz y orgulloso de haber podido llegar hasta aquí en armonía conmigo mismo, con honestidad, lealtad y trabajo que es lo que he procurado ejercer a lo largo de mi vida". Fueron las palabras que el médico pontevedrés Diego Murillo dedicó a su patria de adopción en la presentación de su biografía, "Honestidad y Lealtad".

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, o el presidente el Consejo de Etado, José Manuel Romay Becaría, participaron en este acto que tuvo lugar en Mondariz y en el que ejerció de anftrion el alcalde de este concello, Xoán Carlos Montes.

Coincidiendo con la presentación de su biografía, Diego Murillo recibió el homenaje de Galicia Sexta Provincia, que premia a las personalidades más relevantes de la Comunidad en diversas especialidades.

Ana Pastor y Alberto Núñez Feijoo se refirieron a la extensa trayectoria profesional de Murillo Carrasco como merecedor de este reconocimiento de Galicia Sexta Provincia. Y es que le presidente de la Fundación AMA (entidad que dirigió durante 21 años) aunque nacido en Extremadura se trasladó a temprana edad a nuestra Comunidad, donde estudió Medicina y desarrolló su carrera profesional, en paralelo a una labor política vinculada al Partido Popular.