El TSXG confirma que el Concello cumplió la orden de anular la paga extra abonada indebidamente en 2012

El Concello anuló en tiempo y forma la polémica paga extra de 2012 que abonó en su día a sus trabajadores (como complemento por unas horas extraordinarias) para compensar la eliminada entonces por el Gobierno central. Así lo establece el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que acaba de desestimar un recurso de la Abogacía del Estado contra la sentencia dictada por el juzgado contencioso-administrativo número 1 de Pontevedra que daba por ejecutado un fallo anterior que ordenaba el reembolso de aquella paga abonada de forma indebida.

Después de varias sentencias, el Concello fue condenado a recuperar aquel complemento, orden que fue dada por cumplido por el juzgado pontevedrés en septiembre de 2016. En su recurso de apelación, el abogado del Estado consideraba que el plan de ejecución de la sentencia que el Concello se vio obligado a presentar contemplaba "la recuperación de las sumas ilegalmente abonadas en su día a los empleados municipales por vía de compensación".

Aseguraba que "no hay nada que objetar a la compensación de las sumas adeudadas a los empleados municipales por las horas extraordinarias prestadas en su momento", así como tampoco a la compensación de las sumas resultantes de la aplicación del Real Decreto Ley 10/2015. "No obstante -señala- no puede entenderse legalmente hecha la compensación de las sumas previstas" por la Ley 48/2015.

Ahora, el TSXG desestima este último recurso del abogado del Estado, que aún puede acudir al Tribunal Supremo, e impone las costas del proceso a la administración central.