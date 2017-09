Pinarium suspende la carrera "Pinga Pinga" por "seguridad"

El club deportivo Pinarium anunció ayer la suspensión de la carrera "Pinga Pinga", que un día antes la comisión organizadora de Santomé había incluido en la programación de la Festa da Mazá e da Sidra, de los próximos 7 y 8 de octubre.

Los motivos que llevan a tomar esta "dura, pero meditada decisión son no poder garantizar la seguridad de los más de 500 niños que año a año abarrotaban Santomé junto a sus más de 2.000 familiares, por la prohibición de la directiva de la Sociedad Deportiva Santomé y su actual presidente y concejal en Marín José Cidrás".

Pinarium explica que el club de fútbol, a través de su presidente "no deja realizar la carrera en el campo de fútbol Chan de Piñeiro como se venía haciendo hasta la fecha". Pinarium entiende además que no existe espacio físico disponible en las inmediaciones del campo de fútbol para realizar este evento, que coincide además con la Festa da Mazá e da Sidra, con todo el despliegue de material necesario para una carrera de estas dimensiones: duchas, gradas, baños, aparcamientos, etc.

Voluntarios

El club Pinarium indicó, a través de un comunicado, que tras haberlo intentado por todos los medios a su disposición "y por todo el apoyo y cariño que nos habéis mostrado a lo largo de estos ya siete años de vida, y sobre todo, durante este último mes que ha sido especialmente duro para todos nosotros", se decidió "en nombre de los más de 300 deportistas y voluntarios que conforman la familia Pinarium" la suspensión de la carrera.

Han sido -recuerda el club deportivo-, siete ediciones "en las que hemos intentado principalmente que aquel que se acercase a Santomé y Marín estuviese a gusto en nuestro pueblo y se fuese con ganas de volver".

"Por las múltiples muestras de cariño recibidas estos días creemos que esa misión la hemos cumplido, y nos reconforta y anima a seguir luchando", añade.

El club deportivo pide disculpas a todos los que querían participar en esta edición y a sus familiares, así como a los organizadores de la Festa da Mazá e da Sidra, pues "quizás no debimos ser tan buenos y esperar tanto para hacer ruido y tomar acciones legales antes" (las que siguen su curso desde la Diputación de Pontevedra, explican), pues "todos confiamos que el Concello de Marín desbloquearía este irracional e injusto asunto, pero al final, a una semana para el evento, esto no ha sido así".

"Queremos dar las gracias a todo aquel que nos ayudó de modo desinteresado, en especial a los más de 50 voluntarios (donde nos incluimos) que, sin otro objetivo más que el de ver la cara de felicidad de los cerca de mil participantes al cruzar la meta, perdieron tiempo de estar con sus familias y amigos", concluye el comunicado del club Pinarium.