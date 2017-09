El arte para ver con las manos llega al Auditorio de Caldas

Ayer se inauguró en el Auditorio municipal de Caldas de Reis la muestra "Proxecto táctil", con la que la Diputación contribuye a la sensibilización sobre el derecho de acceso al arte de las persoas con dificultades visuales. Una decena de creadoras de la Facultad de Bellas Artes y de la Escuela de Moda Esdemga son las autoras de otras tantas obras que componen la exposición. En la inauguración participaron el alcalde, Juan Manuel Rey, el director del Centro de Recursos de la ONCE en Pontevedra, José Ángel Abraldes, la decana de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, Silvia García, el diputado de Cultura, Xosé Leal, y medio centenar de alumnos del CEIP San Clemente.

El alcalde comezó el acto agradeciendo que la Diputación incluyese a Caldas en el itinerario de esta propuesta expositiva, al tiempo que destacó que "ten unha compoñente didáctica moi importante, porque nos permite ver o mundo desde unha perspectiva diferente". Hay que recordar que "Proxecto táctil" trata de salvar la prohibición de tocar las obras de arte en los museos, lo que impide que las personas ciegas puedan acceder al arte, puesto que perciben los objetos de su entorno a través del tacto. Lo explicó José Ángel Abraldes, dirigiéndose especialmente al alumnado allí presente, indicando que "nós para ver as cousas temos que tocalas, por iso é tan importante poder tocar obras de arte, porque habitualmente nos Museos non podemos". Una idea en la que incidió Silvia García al asegurar que "esta exposición só ten sentido se as persoas a tocan". La decana de Bellas Artes, que además es la comisaria de la muestra, también afirmó que en un mundo "no que cada vez temos máis cousas a través dunha pantalla, en formato audiovisual, esquecémonos de que hai outras maneiras de coñecer o mundo", y animó a todos los presentes a "que sigades tocando e experimentando o mundo a través do tacto, e a que sigades indo a exposicións e a museos".

Por su parte, el diputado de Cultura, Xosé Leal, felicitó al alumnado del CEIP San Clemente por ser "un público moi activo e con moita curiosidade", referiéndose a todas las cuestiones que plantearon en relación a la discapacidad visual y la percepción de los objetos por parte de las personas ciegas en la charla previa a la visita. El diputado nacionalista también les pidió "que tomedes conciencia e transmitades todo o que aquí ides experimentando". Leal recordó que esta exposición nace a partir de otras acciones anteriores entre la Diputación y la ONCE de Pontevedra para facilitar que las personas ciegas pudiesen asistir a exposiciones y tocar las obras.