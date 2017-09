Canda lleva al pleno su proyecto de un centro de día con área residencial

El alcalde de Lama, Jorge Canda Martínez someterá a aprobación del Pleno de la Corporación Municipal de mañana la aprobación del proyecto "Centro de Día con Área Residencial" para A Lama que se ubicaría en una parcela municipal en las inmediaciones del pabellón de deportes y que tendría un presupuesto que rondaría el medio millón de euros.

La creación de un centro especial de atención geriátrica es una aspiración del alcalde desde hace muchos años y ahora pretende materializarlo a través del concurso hecho público por la Diputación para proyectos singulares pretendidos por los municipios de la provincia desde hace años. En el caso del grupo de gobierno lamense es una apiración que se remonta a finales de los años 80 y principios de los 90 cuando se habían hecho con esos terrenos para uso sociocomunitarios en el entorno del área deportiva y del centro educativo.

Jorge Canda espera que este proyecto se convierta ahora en realidad aprovechando la línea de ayudas hecha pública por la Diputación porque "si vemos tódolos baremos que fixeron público desde o ente provincial o noso Concello é un dos que estaría en disposición clara de se beneficiar deles polo aproveitamento social do proxecto, pola poboación á que iría destinada e pola ubicación xeográfica nunha zona rural do interior da provincia, así como polo feito de ser un proxecto ao que aspira A Lama desde hai moitísimos anos polo tipo de poboación que habita no noso municipio", señaló el alcalde de A Lama.

Población envejecida

Canda insistió en que es un proyecto que "encaixa perfectamente, como un guante" en esta línea de ayudas hechas públicas por la Diputación ya que "é unha aspiración longamente reclamada por nós e moi acaída ao noso concello posto que máis dun 40% da nosa poboación supera a idade dos 65 anos e precisa cada vez máis dun tipo de axuda asistencial destas características para estar ben atendidos".

El proyecto, que contempla también 4 ó 5 habitaciones, está orientado a la atención de una población mayoritaria en A Lama compuesta por personas de la tercera edad.