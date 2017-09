La ciudad recibe un nuevo premio por su calidad urbana, esta vez en Corea del Sur

Lepanto pide mejoras en la presentación de la obra en Virxe do Camiño | Los vecinos y comerciantes de la calle Lepanto aprovecharon la presentación del proyecto de remodelación de Virxe do Camiño para reclamar también actuaciones en una calle, la suya, que consideran abandonada. El Concello citó ayer a comerciantes y empresarios del ámbito de Virxe do Camiño para presentar el proyecto de rehabilitación integral de esta calle, así como José Casal, Pardo de Cela y parte de Eduardo Pondal.