Causan daños en los lombos de Verducido y alteran las señales que limitan la velocidad a 30 km/h

La polémica por la instalación de "lombos" en Verducido y la oposición que están generando en ciertos sectores de la población sigue. En el marco de este conflicto hay que enmarcar los últimos actos vandálicos que han aparecido con daños en los propios reductores de velocidad (varios de ellos han aparecido picados), así como con las pintadas que alteraban las señales que limitan la velocidad a 30 kilómetros por hora en estos viales convirtiendo esta cifra en 80 kilómetros por hora. Los daños se produjeron en la carretera provincial EP-001 entre Gatomorto y As Augas, en esta parroquia pontevedresa. También han aparecido diversas pintadas, algunas con insultos dirigidos al alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, y al vicepresidente de la Diputación y edil pontevedrés, César Mosquera.

La Diputación de Pontevedra ya ha corregido las alteraciones de la señalización horizontal de velocidad y los daños causados en los redutores de velocidad. La corrección de estos elementos, en los que se modificó con pintadas el límite de velocidad máxima de 30 kilómetros hora por otro de 80 kilómetros hora, fue realizada de manera inmediata por suponer un peligro para la seguridad de los usuarios de la vía. Asimismo, se dio traslado de la situación a la Jefatura provincial de Tráfico para su conocimiento siguiendo el protocolo habitual en estos casos.

Las primeras pintadas en las que se modificó de manera irregular el límite máximo de velocidad de 30 a 80 kilómetros hora aparecieron el pasado viernes, junto con otras alusivas al vicepresidente de la Diputación. Entonces los vigilantes del servicio provincial de Mobilidade dieron parte de la situación y las brigadas provinciales procedieron a su corrección. De manera paralela, la dirección técnica de Movilidad trasladó a la Jefatura provincial de Tráfico un acta-denuncia comunicando la alteración de la señalización y asegurando que "esta modificación de la señalización no cuenta con la autorización de la Diputación de Pontevedra, encargada de la conservación y explotación de las carreteras de la red titularidad del ente provincial".

Una vez corregidos los primeros daños, en el día de hoy los vigilantes volvieron a pasar revista a la carretera, detectando nuevas alteraciones. En este caso fueron ocho las señales modificadas de 30 kilómetros hora a 80 kilómetros hora, y también se produjeron daños estructurales en un redutor de velocidad. Estos desperfectos se hicieron, supuestamente, con una piqueta que dejó varios baches. Una vez más, desde el departamento de Movilidad se dio orden de corregir los daños para evitar situaciones de peligro para los usuarios de la vía.

El diputado de Mobilidade Uxío Benítez, ante estos hechos, manifestó su sorpresa por la reacción contraria ante los redutores de velocidad instalados en la carretera provincial de Verducido. Segundo indicó, en el resto de la provincia también se están construyendo más redutores de velocidad y pasos de cebra sobreelevados sin producir ningún tipo de contestación, "xa que son os veciños e os concellos os que pediron estes elementos para evitar as carreiras de coches e as velocidades excesivas en zonas nas que hai vivendas e é preciso calmar o tráfico. Está claro que quen fai estas cousas o que quere é seguir correndo co coche", finalizó.