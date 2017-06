Vanessa Rodríguez insta a Martín a zanjar los problemas de la "movida"

Vanessa Rodríguez, concejala no adscrita y responsable del área de Seguridad durante el tripartito hasta el pasado mes de mayo, recuerda al regidor, Telmo Martín, sobre los problemas de la "movida" nocturna en Sanxenxo, que el modelo de ocio nocturno integrado en el puerto deportivo de Sanxenxo fue una idea suya que puso en marcha durante su etapa como alcalde y que "el Partido Popular no solo no fue capaz de atajar sino que permitió que se consolidara".

Sobre sus reuniones con la Policía Local para "blindar" la movida y no marchar la imagen de Sanxenxo como villa turística, señala la edil que "la motivación a la Policía Local inspirada en el orgullo de trabajar en Sanxenxo y la promesa de compensaciones que entran en contradicción con un plan de ajuste derivado de decisiones políticas y urbanísticas adoptadas por Telmo Martín como alcalde parecen no ser suficientes bazas para atajar un problema que Martín creía que se resolvía asumiendo personalmente las competencias en Seguridad. Pues bien, estamos deseando ver los resultados".

La concejala no adscrita considera un acierto que Telmo Martín haya adoptado el mismo modelo que ella siguió en la Concejalía de solicitar a la Subdelegación que refuerce sus efectivos durante las noches del verano.

En este sentido, recuerda que Sanxenxo quintuplica su población en verano y no se le puede pedir que atienda las necesidades en materia de seguridad exclusivamente con su plantilla de agentes de la Policía Local.

Subraya que "el pasado verano la Subdelegación fue reacia. Pero no nos extrañaría nada que un departamento que depende directamente del Gobierno del Estado, dirigido por el PP, atienda ahora a un alcalde que ha logrado para estas mismas siglas el sillón del municipio en el que veranea el presidente del Gobierno. Telmo Martín nos tiene acostumbrados a utilizar las administraciones a su antojo y este será un buen momento para demostrar su peso dentro de su partido".

Vanessa Rodriguez agradece a la Subdelegacion la cobertura de las plazas vacantes desde hace años de los agentes de la Guardia Civil del puesto de Sanxenxo que le permitió proveer la última remesa de agentes recién salidos de la Academia, pero le recuerda que "eso tan sólo supone cubrir los mínimos de los efectivos que necesita Sanxenxo, pero el esfuerzo en época estival debe ser mucho mayor".

Trabajo y menos excusas

Según Rodríguez, "el tripartito tenía un plan especial de actuación para este verano, para encauzar una situación consolidada durante años, "en la que se permitió que en el puerto conviviese un ocio sano con la venta y consumo de determinadas sustancias, generadoras de un ambiente nocivo para la imagen de Sanxenxo, que perjudica además al turismo náutico y a los propios pescadores de la villa".

Para esta edil, "atajarlo es posible.Yo misma acompañé a la Policía Local muchas noches del verano pasado para comprobar personalmente tanto el cumplimiento de los horarios como cuáles son los problemas reales. Lo hice sin fotógrafos y sin comentarios en redes sociales. Y sin quejarme ni lloriquear como Telmo Martín está haciendo ahora, aguanté y repliqué con datos sus ácidas críticas en más de una sesión plenaria, a pesar de ser usted el origen del problema. Por eso exigo al alcalde contundencia, mucho trabajo y menos excusas".