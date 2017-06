Una sesión solidaria de zumba a favor del comedor de San Francisco

| El Centro Sur, la antigua residencia de la ONCE, fue escenario ayer de una jornada de baile solidario. Los participantes pudieron sumarse a una sesión de zumba (que encabezaron Roberta Morgado y Leonardo Hermida) a cambio de aportar un donativo para el comedor de San Francisco. Se les solicitó especialmente que entregasen alimentos no perecederos y, dentro ellos, embutidos, tomate frito, sal gordo de mesa, aceite, vinagre, colorante alimentario etc.

| Cómo cepillarse correctamente los dientes, qué cepillos son mejores o cómo acostumbrar a los más pequeños de la casa a cuidar su salud bucodental. Fueron algunas cuestiones que resolvieron ayer los organizadores de las actividades del Día Mundial del Higienista Dental. Con tal motivo, se instaló una mesa informativa en la plaza de Ourense que, además de divulgar hábitos saludables, propuso, entre otras, actividades infantiles.