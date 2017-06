Un poiense capaz de viralizar Combarro a base de fotos

Cuatro meses de trabajo, tres de posproducción y 50.000 fotos para crear un vídeo de poco más de tres minutos. Álex Rodríguez, un poiense de adopción afincado en Hong Kong, aprovechó sus últimas vacaciones en Galicia para sacar la esencia de Combarro en un vídeo realizado con la técnica timelapse que muestra la belleza de la parroquia poiense. Apenas cuatro días después de su publicación, la obra acumula 5.000 visitas en una plataforma de vídeo, aspira a lograr premios en varios festivales y será spot promocional para el Concello de Poio.

Se fue a Hong Kong por amor y aprovechó los fantásticos marcos del país asiático para volverse un experto en la creación de vídeos a través de timelapse. Esta técnica consiste en producir imágenes dinámicas y con movimiento a través de la superposición de fotografías. Y Combarro ha sido el último de los escenarios del que ha sacado toda su belleza para ofrecerla en un clip de tres minutos que se ha viralizado en las redes.

Pero el "Combarro Tourlapse" no es casualidad. Álex Rodríguez nació hace 37 años en Gijón, pero a los 7 se mudó a Poio, donde vivió hasta bien entrada la treintena. Entonces, tras estudiar fotografía, formarse como operador de cámara y trabajar en empresas del sector audiovisual, decidió mudarse en 2011 a Hong Kong junto a su pareja.

Parecía que su vinculación con España iba a perder intensidad, pero entonces, el alcalde de Pontevedra se cruzó en su camino durante su visita a Hong Kong en 2015. Ambos descubrieron el "enorme" interés que despertaba Galicia en el continente asiático y Rodríguez le propuso hacer un vídeo de promoción turística al estilo de los que estaba creando en la región de China.

El regidor aceptó y el verano pasado, aprovechando sus vacaciones, comenzó realizó el trabajo. Pero de paso, aprovechó para ofrecer sus servicios al municipio que le vio crecer. Poio aceptó encantado y Combarro fue el lugar elegido. "No fue complicado que se me viniera a la cabeza. Es un lugar muy exótico hasta para los gallegos", explica Álex Rodríguez.

Entonces comenzó el proceso de preproducción, en el que construyó el llamado "storyboard", queconfeccionó en una semana con la ayuda de la concejal Marga Caldas y después de varias visitas a la zona. "Es de agradecer que no me impusiesen. Me pidieron que me centrase en el Combarro más tradicional y creo que el resultado salta a la vista", expone Rodríguez.

Aprovechando el período vacacional que se tomó, el cámara realizó jornadas de unas 10 horas de media encadenando grabaciones en Pontevedra y Poio: "Estaba todo muy planificado. A lo mejor iba cuatro horas a Combarro, volvía luego a Pontevedra y por la tarde, regresaba a Poio para terminar el día".

Cuatro meses

Así día tras día durante cuatro meses, de julio a octubre, en los que tuvo que mezclar ambos procesos de grabación y estar pendiente de la meteorología: "Había días que necesitaba que hubiese algo de nubes, otros un cielo completamente despejado... Tuve jornadas de hasta 16 horas disparando fotos". Mientras, la gente le animaba y lo veía como uno más: "Ya estaban acostumbrados. Fueron todo buenas palabras. La señora Vicenta, por ejemplo, me invitaba a comer empanada a la sombra", recuerda.

El autor del "Tourlapse" buscó variedad de localizaciones centrándose mucho en la arquitectura como los hórreos y los cruceros. "Se trataba de ofrecer un producto que fuese entendido internacionalmente". Para captar la esencia de cada rincón utilizó diferentes técnicas, algunas de ellas ocurrentes, como la grabación de la costa aprovechando el movimiento del barco en el que se montó.

En total, Álex Rodríguez almacenó 50.000 fotografías. "Cada segundo son 24 fotografías para darle sensación de movimiento. Cada clip son 10 segundos y en el proyecto hay 100 clips. Por tanto, eso hace más de 50.000 fotos para el proyecto que luego hay que editar. Si la producción me llevó cuatro meses, en la posproducción, o sea el montaje, tardé tres. Y eso para un vídeo poco más de tres minutos", recuerda el cámara.

Ahora, cuatro días después de colgarlo en la web, el vídeo ya ha adquirido una repercusión que ni él mismo esperaba. "Me he dado cuenta de que el turismo genera muchas visitas. Además, lo han compartido varias instituciones turísticas", analiza Rodríguez, que ha mandado el proyecto a diez festivales turísticos y ha sido seleccionado ya en uno de ellos. Mientras, Rodríguez ultima la posproducción del proyecto de Pontevedra y asegura que le gustaría seguir explotando la beñlleza de Galicia en sus timelapses.