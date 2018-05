El Concello de Ribadavia aprueba la mejora de las pistas deportivas y del parque del CEIP Plurilingüe

El Concello de Ribadavia aprobó la petición de la subvención del proyecto "Mejora del espacio público existente en el entorno del CEIP Plurilingüe Ribadavia, de la pista multideportiva y del parque infantil".

La solicitud de esta ayuda, publicada en el DOG del día 4 de mayo, viene provocada por la propuesta presentada por el grupo Ribeiro en Común en el último pleno, celebrado el día 26 de abril, aprobada por unanimidad por todos los grupos. En la misma, se solicitaba la elaboración de un proyecto para el arreglo de las pistas deportivas y del parque infantil situado en la Alameda y encuadrado en la arena del entorno del CEIP Plurilingüe Ribadavia.

El grupo de gobierno del Concello de Ribadavia se compromete a realizar estas mejoras lo antes posible aprovechando la publicación de esta ayuda, que ofrece hasta el 80% de financiación del proyecto para concellos de más de 5.000 habitantes, como es el caso de Ribadavia.

Las obras, siempre y cuando se aprobara el proyecto demandado, consistirían en el arreglo de los columpios del parque infantil y la colocación de columpios adaptados para personas con movilidad reducida, así como la reparación y relevo del suelo del parque.

Entre las principales acciones que se llevarán a cabo en las pistas deportivas, destacan el relevo de canastas y porterías, el pintado y adecentado de la pista y la reparación de la cubierta.

En caso de que la subvención solicitada no fuera aprobada, hecho que el gobierno espera que no suceda puesto que reconoce que "ya se presentó la documentación en los primeros días y se cuenta con que aún no la habían solicitado muchos concellos", el propio Concello de Ribadavia manifiesta su intención y compromiso de continuar con el proyecto y ejecutarlo con fondos propios.