La 55ª Feira do Viño do Ribeiro reunió a cerca de 25.000 personas

Alameda de Ribadavia durante la Feira do Viño. // Brais Lorenzo

La 55ª edición de la Feira do Viño do Ribeiro reunió los pasados días 28, 29 y 30 de abril y 1 de mayo a cerca de 25.000 personas, según confirma la organización del evento tras haber realizado un balance de la cita de 2018.

"Después de recabar y analizar los datos y opiniones de los agentes implicados en el evento (en especial las bodegas y cosecheros), el balance que se hace del evento (Ayuntamiento de Ribadavia y CRDO Ribeiro) es positivo, puesto que se estima que durante los cuatro días de duración pasaron por el recinto unas 25.000 personas", reconoció.

La propia organización valora positivamente la edición de este año y reconoce que los datos invitan a mostrar júbilo: "Los resultados son para estar contentos y evaluar positivamente la organización. A pesar de que las condiciones climatológicas no fueron las deseadas, sobre todo la noche del sábado 28 y el domingo día 29 de abril, la cantidad de visitantes que se acercaron hasta Ribadavia para gozar de la Feira do Viño do Ribeiro fue similar a la del año anterior", aseguran miembros de la organización.

Otro dato a tener en cuenta de la pasada edición es el aumento en un 10% en la venta de tickets, cifra que apoya la opinión de los participantes: "Las bodegas y los cosecheros expresaron su satisfacción con el desarrollo del evento y su valoración ha sido excelente", reconocen los organizadores.

La propia organización relaciona el éxito cosechado con el alto número de participantes y, además, con las actividades paralelas ofrecidas (catas, showcookings, zona Food Trucks y de gastronomía, actuaciones musicales, visitas guiadas y teatralizadas, zona infantil con monitores, etc.) y con la botella gigante, principal novedad de este año que, según la organización, ha actuado como reclamo a través de la campaña viral en las redes sociales.