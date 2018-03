Usuarios y personal se quejan por deficiencias de la biblioteca de O Carballiño

La Biblioteca municipal de O Carballiño sigue causando malestar entre los usuarios y el propio personal. Tanto así que la semana pasada, concretamente el día 2, varios usuarios presentaron escritos ante el Concello manifestando quejas, principalmente por la falta de calefacción, como uno de los tantos problemas que "ya sufre la biblioteca".

Apuntan que estudiar con frío resulta muy desagradable sobre todo si es durante un tiempo prolongado, y a pesar de que observan que el bibliotecario intenta resolver el problema con una estufa, eso no es suficiente en un espacio tan amplio por lo que exigen al Concello una pronta solución. Pero además, hay quienes aluden a otras deficiencias, destacando uno de los escritos que "llevamos casi un año sin internet, más de tres meses sin baños, la ludoteca hace dos años que no funciona, y el horario es ineficiente", por lo que pide "un servicio digno y eficiente" y que "no se abandone".

Y a mayores de las quejas de los usuarios, la persona adscrita a este servicio, en la función de bibliotecario, también remitió un escrito al Concello indicando que "al no tener calefacción ni baños se hace muy difícil poder desarrollar mi trabajo con dignidad", considerando el trato como "discriminatorio", y requiriendo el arreglo de estas deficiencias.

Esta biblioteca, inaugurada en 1.953, no es la primera vez que es motivo de quejas, ya que se vienen registrando desde hace varios años.