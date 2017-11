Colectivos vecinales denuncian la "dejadez" del Concello en la limpieza de las zonas termales

Una vez más los colectivos vecinales alzan la voz contra lo que califican de "dejadez" del Concello en materia de limpieza, con especial atención a los espacios termales. Así, la asociación de vecinos A Chavasqueira quieren hacerlo visible coincidiendo con la celebración del patrón de la ciudad, San Martiño, un fin de semana en el que se produjo un incremento notable de visitantes.

Una foto fija de falta de limpieza para los vecinos, que no comparte el gobierno popular, que a través del concejal de Medio Ambiente, José Araújo, rechaza, y no duda en señalar que los representantes vecinales "miente", al justificar que esos espacios fueron limpiados en varias ocasiones. Eso sí, reconoce que "todo es mejorable", sobre todo en esos espacios termales.

Pero la asociación de vecinos A Chavasqueira, bajo el más que significativo titulo "Que pena, no hay quién limpie", relata una situación bien diferente. Y señalan que en la rúa do Tinteiro, a la altura con el cruce de la rúa Feira Nova, en los accesos al campo da Feira, se encuentra llena de maleza que invade la carretera, que no tiene acera, y que es de titularidad municipal. Con el agravante de que es la cuarta reclamación que dicen realizan y "ni caso".

Otra de las zonas, en este caso desde el puente Novísimo hasta el acceso al campo da Feira, los vecinos denuncian que las cunetas están llenas de tierra, como todos los años, y no se procede a su limpieza, siendo está la tercera reclamación que hacen, como el mismo resultado que las anteriores: "ni caso".

También señalan el acceso a la Chavasqueira, por la denominada "calle Casilla", recién renovado el asfalto, y por la que los ciudadanos no pueden pasar por la aceras debido a que la maleza "es más alta que los coches y las cañas llegan al cielo", como ironizan en su denuncia el colectivo vecinal. Además de indicar que el terraplén que está entre Casilla y San Paio, "parece un bosque". Una zona de titularidad municipal sobre la que llevan más de quince veces presentando quejas, y cada seis se insiste, pero "no limpian ni avisándolos".

Y que decir de la zona del campo da Feira, "lleno de baches, maleza próxima a las viviendas de los vecinos, y solar del concello que no se limpia desde el año pasado". De ahí que el colectivo vecinal señala la "preocupación que existe", sobre todo por "los malos olores y el riesgo de incendio". Y recalar que "se realizaron en cuatro ocasiones avisos sobre la situación, pero no se hizo nada".

Otro de los frentes abiertos por el gobierno popular son los supuestos incumplimientos de la empresa de limpieza, Ecourense, en las rurales y que llevó por la vía judicial la asociación Miño que agrupa a los colectivos vecinales de esas zonas. Y aunque en un principio no fue admitido por el juzgado, por un defecto de forma, una vez resuelto, el proceso está en marcha.

Y la denuncia presentada en su momento lleva a que el Concello se deba presentar en condición de demandado., y responder sobre esa "discriminación que se prolonga desde hace años", en lo que se refiere a la limpieza de núcleos rurales y de la periferia que denuncia la Asociación Miño, que acusa de forma reiterada al gobierno municipal de "no hacer nada ante los incumplimientos". Llegando a plantear que se le rescinda el contrato la empresa y que la gestión la vuelva asumir el Concello.

En este sentido, esgrimen como argumento que la empresa concesionaria, con un coste anual que supera los 10 millones de euros, "sigue cobrando por trabajos que non realiza", como se asevera desde la asociación vecinal, al hacer alusión a que la recogida de basura en el rural, "con un claro incumplimiento" del pliego de condiciones, que llevó en varias ocasiones a que fuese sancionada la empresa.