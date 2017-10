El PSOE exige ayudas inmediatas al campo ante la grave sequía

El PSOE de la Diputación de Ourense exige, a pié de campo, durante su visita a Viana do Bolo, ayudas inmediatas para lo que califica de "gravísima sequía" que arrasa el campo, frente a las "propuestas de sofá, pastas y té" de Baltar.

Los socialistas, que recuerdan que ya reclamaron en el pleno provincial del mes de junio un plan de ayudas ante la falta de lluvia que fue "vergonzosamente rechazado por el PP", visitaron ayer nuevamente a ganaderos y agricultores de la comarca de Viana, una de las más afectadas, para actualizar las demandas y necesidades de un sector fundamental para la economía gallega. Mantuvieron un encuentro con representantes de Unións Agrarias (UUAA), visitaron las explotaciones mis perjudicadas y cargaron contra Manuel Baltar que " hasta ahora lo único que hizo para frenar la sequía fue hacerse fotos a la hora del té en los sofás de la Diputación".

De hecho, el portavoz provincial del PSOE, Francisco Fraga, critica la "inoperancia" del PP ante una cuestión "fundamental que le está a explotar en la cara a los productores afectados", siendo necesaria la "implicación de la administración", por lo que dice "vamos a reclamar medidas que pasan por ayudas inmediatas en la Xunta de Galicia y en la Diputación. Advierte que no es un "capricho" ya que si el ganado ni come ni bebe se muere. Fraga indica que "ésto no admite espera" y que no es suficiente con hacer estudios o proclamas de propaganda. Critica que el PSOE lo advirtió hace meses este desastre y "pasaron de nuestra propuesta pero, lo más grave, pasaron también de los afectados y de los animales".

También participaron en la visita el alcalde de Petín y diputado, Miguel Bautista, y el teniente de alcalde de Viana, Santiago Barja, que expresaron su máxima preocupación por la ausencia de soluciones desde el PP de la Diputación, Xunta y Gobierno central.

Un joven ganadero, Xoán González, explicó ayer que "la situación es desesperante. Para mantenernos vamos tener que pedir un crédito con el que comprar forraje. La Xunta nos tiene abandonados. No se presentó aquí ningún cargo a preocuparse y como esto siga así no sabemos qué vamos hacer, me arrepiento de incorporarme a esta actividad a pesar de que siempre quise vivir en el rural".

Por su parte, María Páez, responsable comarcal de UUAA, dice que "hay gente que ya no tiene nada para dar de comer a los animales", siendo una situación "desesperante" y que la Administración "no es que no afronte el problema, es que por encima se burla de nuestra desgracia. No puede salir el presidente de la Xunta a decir que va a adelantar el PAC porque es mentira".