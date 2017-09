El comercio tradicional resiste con negocios en manos de terceras y cuartas generaciones

El comercio local de Ourense no solo resiste, sino que ha experimentado un nuevo repunte tras la crisis. Casi la mitad de los pequeños comercios de la zona centro, la bien llamada "milla de oro" por ocupar esas calles que albergan el grueso tanto por el número de comercios como por la calidad y cantidad de firmas de multinacionales, franquicias o de pequeños comercios, pero siempre con emprendedores de la ciudad al frente.



"Todavía tenemos muchos negocios tradicionales o de empresarios locales en estas calles que son incluso de segundas, terceras y, en algún caso, hasta cuartas generaciones, que siguieron con el mismo tipo de tienda que inició su abuelo o su bisabuelo ", explica Luis Rivera, presidente de la Asociación de Comerciantes Ourense Centro, el área comercial abierta.



Confianza



Él es uno de los ejemplos de esas familias de "últimos mohicanos" que han resistidos modos y mudanzas del comercio. Reconoce que las claves son "la confianza que generamos en el cliente, la especialización en muchos casos y sobre todo la capacidad de adaptarnos; yo comparo al pequeño comercio con las cucarachas, nuestra capacidad de adaptación y supervivencia es incluso superior a la de los dinosaurios que no resistieron las glaciaciones", bromea.



Ni siquiera franquicias ni multinacionales les asustan "porque las franquicias son parte también del comercio local y están explotadas por gente de aquí y generan empleo local y es aquí donde se queda buena parte de ese dinero; el gran azote del pequeño comercio en general son las grandes plataformas de venta "online"; ahora se vende de todo en la red, ni siquiera Carrefour ni otras cosas similares nos afecta tanto como eso", indica.



Con sus doscientos socios, en Ourense Centro, que supone algo menos de una tercera parte de ese gran número de comercios que abarca el centro de Ourense, es decir la calle del Paseo y sus adyacentes, lo que realmente le entristece a Luis Rivera "son las pocas expectativas para muchos jóvenes que se han ido a trabajar fuera y ya comparon piso allí donde encontraron su primer trabajo y solo vienen una o dos veces al año y eso mientras le quede aquí familia y produce una deslocalización de jóvenes y de consumidores".



Reconoce que muchos desempleados tal vez podrían haber participado ahora "de esta pequeña remontada que está viviendo el pequeño comercio de calidad, sigue siendo una alternativa de negocio, aunque lo que hay que mejorar aún son los precios de locales sigue habiendo un nivel de arrendamientos muy alto para una ciudad como esta".



En su relato de jóvenes que están siguiendo adelante con negocios que montaron sus padres incluye con orgullo decenas de ejemplos, desde Colchonería Rimo al sucesor del antiguo Frank Chicos, ópticas. Tomaron el testigo de la historia local.









Manuel Iglesias | Bar Orellas

"Mi familia empezó con el bar Orellas en los años 50 en los sótanos del Teatro Principal"

Oreja a oreja, y sin necesidad por pasar por los ruedos de la tauromaquia, la familia Iglesias ha triunfado en la "plaza" hostelera de Ourense. ¿Cómo?, pues con un clásico, el bar Orellas .



"Mi familia, en concreto mi padre y mis tíos, empezaron en los sótanos del Teatro Principal con el primer bar en el año 1953; ya son casi sesenta años, y ahora yo retomé el testigo, con cambio de local y de estética, pero en la misma calle. Y aquí seguimos".



Es la segunda generación en este caso de un negocio de hostelería, el sector que tiene más cierres en los últimos años. "El secreto del éxito tal vez sea el buen material, la dedicación y atender bien a los clientes y además echarle horas, pues una cosa es el horario de apertura al público y otra las horas reales que lleva dentro preparándolo todo". No sabe si habrá una tercera generación al frente. "De momento mis hijos me echan una mano, pero no lo tienen claro; todo dependerá de cómo se les pongan las cosas en el futuro".