Abalo descarta que la empresa que realizó la auditoría energética se presente al concurso

La empresa encargada de realizar la auditoría energética de Cangas y de elaborar los pliegos de condiciones de la gestión del alumbrado público de Cangas asegura que los motivos que llevaron a aconsejar este proceso al Concello fue que el alumbrado público está prácticamente en su totalidad obsoleto, muchas luminarias que están prohibidas, como son las clasificadas como vapor de mercurio. Asegura que, "por supuesto que dicho proceso nos lleva a simplificar el problema en un problema económico, pero no se debería perder la referencia, que no es otra que la clara necesidad de actuar de inmediato en su alumbrado". Considera que hay que tener en cuenta la importancia de que Cangas se convierta en una ciudad eficiente, con un claro confort lumínico para sus ciudadanos y un alto nivel de seguridad.

También señala la empresa que son importante las inversiones, cifradas en casi 3,5 millones de eu ros, que dividida entre el número de luminarias, nos arroja un coste medio de 614 euros por punto de luz, "superior a la media de inversiones que propone nuestra empresa y el IDAE, que ronda los 5590 euros. Ello es debido a algunas dudas de la obra que tenemos que no se podrán saber hasta el inicio de los trabajos, pero que también estamo seguros que las empresas ganadoras delconcurso resolverán aumentanon nuevamente sus ahorros en beneficio del proyecto y de su consistorio".

En lo que respecta al endeudamiento, la empresa señala que en ningún caso el Concello abonará las inversiones a la empresa ganadora del concurso, habiendo gestionado el proyecto par aque dicha empresa, en función de lo que el consistorio paga de luz y con el ahorro que obtiene tras realizar las inversiones, sufrague su inverisón y por ello el mantenimiento e incidencias ya estén ahora por encima de la deuda consentida al Concello".

El concejal de Facenda, Mariano Abalo, replica al líder del PP José Enrique Sotelo, que arrojó sospechas de que lo que el gobierno pretendía con este concurso era beneficiar a cierta empresa. Abalo lo desmiente y asegura que "piensa el ladrón que todos son de su condición" y añade que la empresa que realizó la auditoría no se va a presentar al concurso. También añade que si el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quiere entregar al Concello 3,5 millones de euros para realizar toda la reforma pues ya no habría concurso.

Por su parte, el concejal para asuntos económicos del Partido Popular, Pío Millán, asegura que "entendemos que se queiran realizar actuacións que melloren a situación nos servizos municipais, entre eles o alumeado público. Pero consideramos que a fórmula elixida polo goberno de Cangas, non nos parece a máis correcta, e menos podemos aceptar as palabras de Mariano Abalo, nas que dí que este sistema de contratación é a única fórmula posible para realizar estas inversións. Non en certo que teña que facerse este tipo de contratos, xa que existe outras posibilidades de financiación, entre elas programas de subvención específicas, non serve como desculpa falar do Plan de Axuste, cando o propio interventor fala que esta esta operación é un endebedamento encuberto e debería modificar o Plan de Axuste e non entendemos que se fale de ahorro sobre todo cando a factural anual de consumo eléctrico para o Concello no ano 2015 rondou os 600.000 euros e con este contrato se compromete a pagar un mínimo de 700.000 euros ao ano durante 8 anos".

Por su parte, Cangas Decide pedirá que se revise el pliego y solicitará que se amplíe el estudio a los edificios públicos, creemos necesaria una búsqueda de solución para el despilfarro lumínico que se está produciendo y pensar en el ahorro energético. Asegura que la empresa que realizó el pliego es parte interesada y que la auditoría la de bería realizar una firma independiente. "Antes de presentar la propuesta se debe presentar un informe económico, en donde se compruebe que es viable y no querer poner en marcha una de la mayores privatizaciones de nuevos Concello".