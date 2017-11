Lamazares y López vuelven al lío por la obra de la piscina

Alberte Lamazares y Luis López han vuelto a enzarzarse en un debate social a cuenta de la obra de la piscina y la subvención para la misma. El portavoz del BNG pregunta si trabajó en la obra "una empresa cercana al PP de Rodeiro que perdió el concurso", si empleados municipales hicieron tareas contratadas a la adjudicataria y si hubo trabajos en la piscina después de la justificación de la obra, que tuvo lugar el día 15 (miércoles). El alcalde exige "inmediata rectificación y disculpas" y no descarta poner lsa "acusaciones inventadas más graves que se vieron en la política de Rodeiro" en manos de la justicia.

López entiende que Lamazares "está diciendo que trabajadores municipales falsificaron un documento público, que firmaron en falso, porque para celebrar la junta de gobierno del día 15 previamente trabajadores municipales (no un político) tuvieron que firmar que los trabajos objeto del proyecto que estaban completamente hechos". El acta de recepción fue firmada el día 14 por parte de empleados del Concello y del director de obra. Allí aparece citada la empresa adjudicataria, "una de las mayores de Galicia, con capacidad para realizar los trabajos en tiempo récord", que era de lo que se trataba para no perder una subvención. Añade el regidor que el proyecto no contemplaba ni el vaciado de la piscina, ni la limpieza con agua a presión, tareas que acometieron operarios propios "para no tener que pagar a la empresa". Esta se encargó de retirar las capas de pintura existentes sobre el azulejo con "muelas de decapar", ya que no se puede hacer con una máquina de lavado a presión. López sostiene que el portavoz nacionalista "quedó muy fastidiado porque no le salió bien la jugada sucia que hizo para que no se hicieran las obras y así perder la subvención y paga su frustración vertiendo estas acusaciones".

Lamazares, por su parte, sostiene que no acusó al secretario de falsificación documental y que no duda de la justificación de la obra. Pero insiste en demandar al alcalde que conteste a las preguntas que le formuló a través de una red social, puesto que el pleno ordinario "hace casi tres meses que no se convoca". López se limita a exigir una rectificación, si bien aclara que la subcontratación de firmas locales es habitual por parte de las concesionarias cuando no dan abasto.