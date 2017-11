Lalín valora pagar en plazos 860.000 euros reclamados

A comienzos de año la Xunta anunció que condonaba a los concellos sobre 8,5 millones por gastos en guarderías y centros de día. Esta medida, que se sumaba a otras semejantes de años atrás, abría una vía de esperanza a los concellos de la zona con compromisos pendientes con la consellería por sus centros infantiles. Pero no será así. El gobierno lalinense recibió en su primera etapa de mandato una notificación mediante la que la Xunta le advertía del pago de 860.000 euros correspondientes a la liquidación por el período entre 2009 y 2013. En principio el Concello, sí o sí, está obligado a desembolsar esta importante cuantía pese a que, según el edil de Benestar Social, Nicolás González Casares, en los convenios suscritos para la puesta en macha de las guarderías no indica expresamente que el Concello tenga que asumir su parte proporcional del coste del personal. "En uno no dice nada, pero en otro claramente establece que no es así", alega. Con todo, señala que pese a que los servicios jurídicos están valorando alternativas, cree que Lalín se verá obligado a pagar. Si es voluntariamente la Xunta propone liquidarlo en cinco años. En caso de rebelión, se amenaza a los concellos con detraer los recursos del Fondo de Cooperación Local.