El PP de Silleda reprende a Cuiña por no difundir la agenda de su viaje a Argentina

El PP de Silleda recrimina al alcalde, Manuel Cuiña, por no facilitarle la agenda de su viaje a Argentina, adonde llegó este lunes y donde permanecerá hasta el próximo martes, día 17. Cuiña se comprometió a remitirle el contenido del periplo ya en el pleno de septiembre.

Desde el PP no se entra a valorar "la conveniencia o proporción" de la delegación con la que el gobierno acude a Argentina. "Ellos sabrán qué va a hacer el edil de Obras a Argentina, o por qué no es más interesante para las actividades que allí se desarrollan que acuda la edil de Cultura", apuntan los populares. El principal grupo de la oposición apunta que tanto la comitiva de Vila de Cruces (que remató ayer su viaje, aunque el alcalde regresó ya el lunes) como la de Lalín (que emprende viaje mañana) permanecerán en el país entre cuatro y cinco días, pero no los nueve que prevé la estancia de Silleda. "Saben que la duración del viaje es desproporcionad para los actos que van a celebrar en Argentina, y en cuanto se les pidió explicaciones, fueron incapaces de justificarse".

El PP no entiende la fecha que escogió Silleda para viajar a Argentina, toda vez que el macrodesfile Buenos Aires celebra Galicia ya fue el pasado sábado, día 7. Hay que apuntar que tanto Silleda como Lalín visitarán el Centro Lalín Agolada Silleda, que cumple 150 años. En cualquier caso, el PP se resigna a que se le de explicaciones al regreso del viaje, para "justificar la presencia de toda la representación que pagarán todos los vecinos, que por lo menos merecen que les den algún tipo de explicación".