Aboga por "abrir calles nuevas y ejecutar el PXOM"

"El Concello no actúa como motor económico", criticó Magariños, lamentando que en el Novo Mercado haya filtraciones y el Viveiro de Empresas "haga aguas", con que cierren comercios en la Milla de Oro de A Estrada y no haya zonas de aparcamiento suficiente en superficie, según destaca que siguen denunciando desde la Asociación de Comerciantes da Estrada (ACOE) y la ACE. "Si se abriesen calles nuevas y se ejecutase el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM)", opina el portavoz nacionalista sería mucho mejor. Lo que no puede ser es que mientras un cúmulo de circunstancias negativas afecten a A Estrada "solo ejecutemos el 36% de la inversión y sigamos presumiendo de cuentas", en tanto que el gobierno "vende com un gran logro que está negociando con un particular la cesión de terrenos para crear otro aparcamiento". A todos los que ceden terrenos para ello les están los nacionalistas agradecidos pero, advierte Tino Regueira, en invierno el Concello tiene algunos "aparcamientos impracticables". Urge parkiings que faciliten el aparamiento y evite que el público se vaya a comprar a Santiago.