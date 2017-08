La inspección de los derechos de la PAC ya se aplicó en otros puntos de España

La Agencia Tributaria sale al paso de las manifestaciones que días atrás hizo el sindicato Unións Agrarias sobre las notificaciones que están recibiendo varios ganaderos en las que se les pide documentación sobre la transmisión de derechos del pago único de la PAC. El ente aclara que este proceso "no es novedoso en absoluto y, de hecho, ya se ha realizado en otros puntos del territorio nacional". Estas inspecciones, además, se realizan conforma a lo que establece la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre el Valor Añadido, así como a las correspondientes interpretaciones que realiza la Dirección General de Tributos.

La Agencia Tributaria, además, desmiente que haya miles de afectados en la comunidad gallega, y explica que "la cifra no se corresponde con la realidad, siendo sensiblemente inferior el número de casos". De este modo, es también de esperar que las 1.500 explotaciones de las comarcas que se someten a revisión, según Unións Agrarias, sean en realidad menos.

La Agencia añade que, hasta la fecha, los contribuyentes no alegaron que no existiese contraprestación en la transferencia de estos derechos de pago único. Es más, los datos oficiales que maneja la entidad "procedentes de organismos públicos, muestran que los contribuyentes sí han atribuido un valor a esa contraprestación". La Agencia concluye apuntando que, hasta la fecha, no ha recibido ningún tipo de solicitud de reunión formal por parte de organizaciones agrarias, pero añade que no tiene el mínimo inconveniente en aclarar a los contribuyentes cualquier duda que tengan sobre la normativa que se aplica en esta materia.