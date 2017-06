PSOE y Móvete exigen datos sobre adjudicaciones públicas a firmas del jefe de Protección Civil

Dos de los tres partidos políticos de la oposición estradense, PSOE y Móvete, salieron ayer al paso de las informaciones publicadas por el periódico digital "Galicia Confidencial", que aluden a que el jefe de Protección Civil de A Estrada y coordinador del Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES), Carlos Failde, podría estarse viendo beneficiado de adjudicaciones de contratos por parte de la Xunta a favor de empresas dirigidas por él y su familia, una posible prebenda que el propio trabajador niega.

Móvete fue el primer grupo en pronunciarse sobre estas informaciones. Ante la "gravedad del asunto", su portavoz, Mar Blanco, solicitó a través de un comunicado la comparecencia del alcalde, José López Campos, "para que explique el alcance de las adjudicaciones hechas por la Xunta y si desde el Concello también se hicieron adjudicaciones a las empresas relacionadas con el jefe de Protección Civil desde el año 2011". En su escrito, la concejala solicita al regidor que aclare si "el Concello facturó a Emersafe S.L., sociedad administrada por la mujer del trabajador público, y a Ricarsat, de la que el propio Failde es administrador". Blanco se pregunta también si Failde "va a continuar en el cargo actual" como miembro del Comité Local del PP, "de confirmarse la veracidad de esta información y de reconocer que se lucró con las adjudicaciones de Emerxencias".

El PSOE también envió un comunicado, mucho más crítico. Tanto es así que los socialistas exigen al alcalde "el inmediato cese de este trabajador en sus funciones". La formación de la que es portavoz la edila Belén Louzao señala que Failde "es trabajador del Concello de A Estrada y, por lo tanto, empleado del sector público", por lo que considera que "está sometido a la ley de incompatibilidades, que recoge expresamente la prohibición de ejercer a la vez una profesión del sector público y otra en la empresa privada, cuando el ejercicio de la actividad privada está relacionado de forma directa con el que desarrolla en el departamento púbico, organismo o entidad en la que está destinado en el sector público". Así las cosas, recalca que "el desempeño de la actividad privada" de Carlos Failde "como gerente de una empresa adjudicataria en los últimos años de varios contratos en el ámbito del subministro y de la adaptación de telecomunicaciones en el sector de las emergencias y la seguridad pública, compromete claramente su imparcialidad e independencia como coordinador del grupo de Protección Civil local así como del encargado del Grupo de Emerxencias Supramunicipal".

El PSOE entiende que esta circunstancia puede "ser manifiestamente perjudicial para los intereses generales".

Los socialistas indicen en el hecho de que Failde ocupa ambos cargos "por designación directa del alcalde", José López. Una decisión dicen, que fue "adoptada por decreto" del regidor. "Los hechos descritos y su clasificación como falta grave por la ley urgen el inmediato cese en sus funciones del trabajador municipal, así como la apertura de un expediente disciplinario", recalca el grupo socialista.

Por todo ello, el PSOE local pide la apertura de una comisión de investigación para que se aclaren los procedimientos de adjudicación de contratos municipales a empresas vinculada a Failde "desde que fue designado coordinador local de Protección Civil en 2011". También quieren que se esclarezca si el departamento de contratación del Concello tenía "conocimiento de la doble actividad del trabajador", apuntando que entre 2000 y 2009 ejerció de comercial de la empresa en cuestión y que desde 2014 es gerente de la misma.

Sin remuneración

Preguntado al respecto, Carlos Failde niega cualquier tipo de incompatibilidad de la actividad. Asegura que la entidad adjudicataria es "la Xunta de Galicia y yo no soy funcionario de la Xunta, por lo tanto, no tengo relación con ella. Desde mi punto de vista no hay incompatibilidad", defiende. Sobre la petición de cese formulada por del PSOE, Failde señala que en los aproximadamente seis años que lleva en el equipo no percibe "ninguna remuneración por ser el responsable del servicio de Protección Civil".

Respecto a las adjudicaciones, explica que "son concursos públicos", a los que "se puede presentar cualquier miembro de la Comunidad Económica Europea". Defiende la transparencia del proceso y niega cualquier tipo de prebenda. "Son otorgados objetivamente. Es cuestión de sumar puntos, no hay nada que ocultar ni nada raro", apunta, al tiempo que señala que algunos de los trabajos realizados por sus empresas fueron encargados por la firma que resultó adjudicataria, a través de una subcontrata, "Son relaciones comerciales entre empresas privadas" en un sector, el de equipamiento de las emergencias, que en Galicia cuenta con pocas empresas especializadas. "Debemos de ser tres o cuatro", dice Failde.