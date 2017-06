La comisión de As Dores aspira a reunir un presupuesto de más de 100.000 euros

La comisión de fiestas de As Dores aspira a superar los 100.000 euros para "realizar unas fiestas dignas", dice la secretaria del colectivo Silvia Gómez. Toman como ejemplo el San Payo de A Estrada que contó con un presupuesto de 130.000 euros para organizar sus festejos. En Lalín no creen que sea posible reunir tanto dinero para poner en marcha un programa que pretende estar listo en agosto.

Durante las pasadas semanas el colectivo estuvo llevando a cabo el petitorio por las viviendas. Una medida que retomaron este año después de que la comisión antecesora desistiera al no ver colaboración vecinal. Algo que no le está ocurriendo al nuevo colectivo que incluso señalan positivamente la aportación por parte de los vecinos. Gómez explica que ya han visitado aproximadamente 15 calles de Lalín, entre ellas la rúa Peatonal, la calle F, rúa X, María Gutiérrez, Luis González Taboada, Monte Faro, Avenida Bos Aires, rúa Melide o Alcalde Ferreiro. "Todavía nos quedan bastantes calles por visitar pero esperamos finalizar la próxima semana y comenzar con las empresas", sostiene Gómez.

Las siete personas que forman parte de la comisión se reparten las zonas de Lalín para visitar las viviendas. Gómez explica que la respuesta está siendo positiva, "todo aquel que encontramos en casa colabora y sino pasan por nuestros establecimientos días después". Recuerdan también a que aquella gente que no se encuentre en casa cuando realicen el petitorio que tienen habilitada la cuenta bancaria para poder hacer una transferencia, si fuera el caso. La cuenta - Abanca ES74 2080 5041 1430 4001 9913- ha estado recibiendo dinero desde comienzos de año, por lo que los organizadores se muestran muy esperanzadores a conseguir una buena cantidad.

Uno de los puntos fuertes de ingreso que tiene la asociación es la venta de papeletas para el sorteo de un lote valorado en 30.000 euros. Esta no está siendo tan fructífera como esperaban hasta el momento. "Mucha gente no compra la papeleta porque dicen que falta mucho, pero realmente no queda tanto, además nosotros necesitamos que saber con cuanto dinero podemos contar con antelación para poner en marcha el programa", apunta la secretaria del colectivo.

En cuanto al programa, por el momento la asociación no quiere desvelar que actos o actividades lo completarán, si bien aseguran que "ya está cerrada alguna que otra parte del programa pero por ahora no se puede adelantar", informa. Pretenden tener finalizado el cartel a principios del mes de agosto para poder presentarlo a finales del mismo mes. Hasta ese momento, siempre estarán pendientes de las aportaciones económicas y de los desajustes que se puedan ocasionar.