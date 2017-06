El cuatripartito pide responsabilidades al PP por "sus reiteradas mentiras" sobre el CAR

El gobierno municipal de Lalín sostiene que el Partido Popular tendrá que asumir responsabilidades por "sus reiteradas mentiras" sobre la construcción del CAR (Centro de Alta Resolución) en el Alto de Vales, ahora descartado como tal por la Consellería de Sanidade. El ejecutivo que preside Rafael Cuiña demanda al portavoz popular, José Crespo, que deje de "seguir tratanto de engañar a la ciudadanía" y que "de una vez por todas pida disculpas y dé explicaciones claras, creíbles y contundentes".

El cuatripartito considera que la negativa de la Xunta de Galicia a llevar a cabo esta infraestructura constituye "el mayor fraude político a la ciudadanía de Lalín de los últimos diez años". Se trata, añade, de "un agravio gravísimo consentido por Crespo", quien, "en vez de pedir disculpas, sigue tratando de dar cobertura a sus compañeros de partido en la Xunta, justificando sin pudor un tremendo perjuicio a los intereses generales del concello". Por eso, también insta al PP a asumir sus responsabilidades por "su complicidad y colaboración necesaria en la gran mentira del CAR".

Para el gobierno local, es una actitud "inadmisible", teniendo en cuenta que "vulnera de manera directa las necesidades sanitarias" del pueblo de Lalín y del conjunto de la comarca de Deza. La situación es "mucho más grave" partiendo de la base de que, "tras años de recortes del PP en la sanidad pública, el descarte del CAR afecta a una población cada vez más envejecida y que serán las personas mayores, por lo tanto, las que se vean más perjudicadas por "la falta de compromiso" del PP.

La negativa autonómica a seguir adelante con el proyecto del centro sanitario de alta resolución no solo es "un durísimo golpe en la línea de flotación de la sanidad pública en el municipio", sino que también "evidenció de manera incontestable las mentiras del Partido Popular". En este sentido, el ejecutivo señala, por ejemplo, que es "impensable" que José Crespo anuncie "avances" para el CAR tras reunirse con el conselleiro de Sanidade hace más de un año y que ahora afirme que se enteró por la prensa de los incumplimientos de sus compañeros en el gobierno de Alberto Núñez Feijóo. Por todo ello, el cuatripartito pide al portavoz del PP "que aclare de manera consistente cuándo y cómo supo que el CAR no se iba a hacer", y que explique, asimismo, hasta cuándo iba a tratar de mantener "un silencio cómplice" sobre este asunto. Y es que al gobierno municipal le parece muy claro que si el BNG no llevase el tema al Parlamento de Galicia hoy el PP seguiría manteniendo "su engaño masivo" a la ciudadanía de Lalín.

Al mismo tiempo, el ejecutivo local entiende que Crespo sigue insttalado en "su huida hacia adelante con mentira tras mentira" cuando afirma que el proyecto del CAR se va a reformular y que sí se construirá un nuevo edificio sanitario en el Alto de Vales, en donde el Concello desembolsó más de 350.000 euros para hacerse con los terrenos necesarios para la infraestructura. Dicha reformulación ya había sido anunciada por el conselleiro a Cuiña y al teniente de alcalde, Nicolás González Casares, en mayo de 2016. "Más de un año después queda claro que era solo una tapadera para dejar a Lalín sin una infraestructura vital para los ciudadanos", alega.

En este contexto, el gobierno cree que "la tibia respuesta" de Crespo ante este "agravio" demuestra que "sigue moviéndose en parámetros partidistas" en vez de hacerlo a favor de los "legítimos intereses y del bienestar de sus vecinos". "Si esto sucediese en la época del bipartito -subraya-, el PP estaría convocando a toda la ciudadanía a movilizarse, mientras que ahora se dedican hacerle el juego a las mentiras de su partido en la Xunta y a bajar la cabeza servilmente, en vez de defender al pueblo de Lalín".