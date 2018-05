"A Figheira do Meco" celebra su "IX Festival de Monte Siradella"

La asociación cultural A Fighueira do Meco celebra los días 1 y 2 de junio la novena edición del "Festival de Monte Siradella", como siempre con entrada gratuita. El primer día actuarán los grupos "Xunta de Malisia", "Négome", "Condena,", "Último Intento" y "The Four Mad Demons", mientras que al siguiente los harán "Barbitúricos", "The Wab", "Lóstregos", "Mancha Negra" y "Mamut". Los organizadores, que dedican esta edición a reivindicar "pensiones dignas", anuncian que los conciertos darán comienzo a las 22.30 horas.