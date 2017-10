El punk-rock de Gatillazo sonará en Cambados

El Refugio de Animales tiene experiencia en la organización de conciertos para recaudar fondos para el mantenimiento de los servicios del colectivo, y han llegado a la conclusión de que el género musical que mejor funciona para ese fin benéfico es el punk-rock. Por ello, el próximo festival que van a organizar estará dedicado de nuevo a este estilo.

El salón José Peña acogerá el 2 de diciembre el Albariño Can-Fest, una actividad con la que el Refugio quiere colaborar con la celebración de la Ciudad Europea del Vino. Actúan seis bandas, y el cabeza de cartel será Gatillazo, el proyecto musical en el que está inmerso actualmente Evaristo Páramos, uno de los gurús del punk-rock española desde sus tiempos de líder de La Polla Records.

Páramos, que es natural de Tui, se hizo muy conocido por ser el vocalista de uno de los buques insignia del rock radical vasco. Él y sus compañeros de Gatillazo serán los grandes protagonistas del festival, en el que también se subirán al escenario los músicos de otras cinco bandas, llegadas de Madrid, a Coruña, Pontevedra y Ourense. Se trata de Mamá Ladilla, Konflikto, Bergallazo, Innoppiah y The Royal Flash. Las puertas al salón abrirán a las 19.30 horas, y la entrada cuesta 10 euros.

Los interesados en comprar la entrada pueden hacerlo en la tienda que el refugio tiene en internet, pero también se habilitarán puntos de venta físicos en las grandes ciudades de las cuatro provincias.

Este Albariño Can-Fest será la aportación principal de la asociación protectora de animales de Cambados a los actos de la Ciudad Europea del Vino. Pero se está trabajando para realizar otras actividades, como es el caso de una cata de vinos a la que se podrá asistir con las mascotas, según explicó el concejal de Enoturismo, José Ramón Abal, recién llegado de su viaje a Italia con la Mancomunidade do Salnés.

La presentación de estas actividades tuvo lugar a mediodía en el entorno del refugio de Corvillón, y se hizo coincidir con el paseo que se le da todos los sábados a los perros, y con el que colaboran no solo los voluntarios de la asociación, sino también vecinos ajenos a la misma.

Desde el colectivo animalista explican que el dinero que se recaude con el festival de Peña se destinará a diferentes fines, como la adquisición de medicamentos y alimentos para los animales, o el sostenimiento de los programas de esterilización y de tratamientos veterinarios.