El segundo día de paro de autobuses afecta al transporte escolar y a la línea al Hospital

La segunda jornada de la huelga en el sector del transporte colectivo de pasajeros no contó en la comarca de O Salnés ni con los servicios mínimos establecidos por la Xunta. A primera hora de la mañana salían los autobuses escolares y algunos del servicio urbano, incluido el bus subvencionado por el Concello de Vilagarcía de Arousa con destino al Hospital Comarcal do Salnés. Pero a medida que transcurrían las horas comenzaba a notarse la acción de los piquetes informativos de la huelga. Por donde pasaban los sindicalistas los conductores abandonaban los itinerarios establecidos, hasta que se produjo la paralización total de los servicios.

La acción de los piquetes, formados por representantes de los tres sindicatos convocantes de la huelga del transporte, ha conseguido paralizar la línea de autobuses urbanos de Pereira, en Vilagarcía, recientemente adquirida por el grupo Benito Abalo. El sindicalista de CIG, Xabier Aboi, destacó la ausencia de incidentes durante la segunda jornada de protesta en la comarca, incidiendo en que los piquetes eran meramente informativos.

Aboi pidió disculpas a los padres de los alumnos que ayer se quedaron sin transporte escolar, pero responsabilizó de esta situación a la conselleira de Infraestructuras, a quien acusó de deshacer este lunes el principio de acuerdo adoptado el pasado viernes con los sindicatos.

El problema que ocurrió con los autobuses escolares era que, en principio estaban todos incluidos por la Xunta en los servicios mínimos, por lo que la mayoría de los autobuses salieron por la mañana a realizar el recorrido habitual. Pero tras la acción de los piquetes dejaron de funcionar, por lo que los profesores de los centros escolares tuvieron que llamar a los padres de los alumnos para que los fueran a buscar. La huelga impidió que los niños del colegio Anexo pudieran trasladarse al centro escolar A Lomba a la hora del comedor.

En cuanto a la línea de autobús al Hospital Comarcal do Salnés subvencionada por el Concello de Vilagarcía también resultó afectada. Comenzaron a registrarse retrasos en los servicios hasta que, a media mañana ya no se realizó ninguno de los viajes previstos. Los usuarios del Hospital Comarcal do Salnés tuvieron que regresar en taxis, que ayer desarrollaron una inusual jornada de viajes de ida y vuelta al centro hospitalario.

El paro de 48 horas finalizó ayer, pero de no llegarse a un acuerdo en las próximas jornadas, volverá a repetirse tanto el martes como el miércoles de la próxima semana.