¿Y para eso, tanto ruido?

¡Hay que ver!. Después de tanto lío con la carrera "Pinga-Pinga", que dejó a la "Festa da Sidra" de Santo Tomé de Piñeiro sin uno de sus apartados más celebrados, ahora resulta que todo está aclarado y se ha llegado a un acuerdo entre las partes para celebrarla en el mes de noviembre y utilizando el campo de fútbol con el compromiso de tener el máximo cuidado con la instalación a todos los niveles. Los que hace quince días era un insuperable problema, parece que ya no lo es y, tras sentarse y hablar, habrá carrera con lo que no se perderá la cita deportiva que va en camino de convertirse en una de las más importantes del atletismo popular en auge en nuestra Galicia. No debería ser tan malo utilizar las instalaciones del campo cuando se ha conseguido el acuerdo con más facilidad de la que se suponía y solo con buenas actitudes por las partes implicadas, se consiguió el acuerdo que, desde luego, satisface a los cientos de corredores capaces de soportar la durísima prueba "Pinga-Pinga". No faltó quien quiso aprovechar la disidencia entre carrera y propietarios del campo, para meter el dedo en el ojo del concejal de deportes y, por ende, del gobierno local que, en este caso, no tenia más posibilidades que mediar, y ni con la solución del caso, evitaron llevarlo al Pleno. Son ganas de "moela" que no desvirtúan la buena voluntad de los implicados para recuperar la prueba, Noraboa pois.

UN IRRESPONSABLE DESAGRADECIDO