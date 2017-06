El Estado Islámico destruye la mezquita Al Nuri de Mosul, donde se proclamó el 'califato'

El grupo terrorista Estado Islámico ha destruido la emblemática mezquita Al Nuri de Mosul, situada en la Ciudad Vieja y de especial carga simbólica porque desde este templo el líder de la organización, Abu Bakr al Baghdadi, proclamó la creación de un 'califato' en junio de 2014.



El Ejército iraquí ha confirmado este miércoles en un comunicado la destrucción de la mezquita y de su minarete, en plena ofensiva de las fuerzas del Gobierno para tratar de recuperar el control del último gran bastión que le queda a Estado Islámico en el país árabe.



"Los terroristas de Estado Islámico han cometido otro crimen histórico y han volado la mezquita Al Nuri y el minarete de Al Hadba", han anunciado el Ejército iraquí en un comunicado. El general Yahya Rasoul ha explicado a la cadena kurda Rudaw que los terroristas han actuado así al verse cercados -"a menos de 50 metros"- por las tropas gubernamentales.



Rasoul ha considerado que la destrucción del templo religioso es "un claro gesto de que el Estado Islámico ha perdido incluso su propia moral" y de que su derrota está cerca. "Pronto controlaremos la Ciudad Vieja de Mosul", ha afirmado. "No pararemos hasta conseguirlo", ha recalcado.



La agencia de noticias Amaq, vinculada a la organización terrorista, ha emitido un comunicado en el que achaca la destrucción de Al Nuri a un bombardeo de Estados Unidos, pero la coalición internacional ha respondido con otra nota en la que asegura que este "crimen contra el pueblo iraquí" es obra de los milicianos de negro.





RT nieuwsblog: ISIS blows up the Great Mosque of al Nuri in #Mosul. Where al-Baghdadi declared the caliphate. pic.twitter.com/ZRpzoMeCcl