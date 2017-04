Atentado en Estocolmo: Un detenido por el ataque, que ha causado al menos 4 muertos

Al menos 4 personas han muerto y 15 han resultado heridas, entre ellas 9 de gravedad, al atropellar este viernes un camión a una multitud en el centro de Estocolmo, según ha informado la Policía, que también ha indicado que ha detenido a una persona vinculada con lo que las autoridades consideran un atentado.



"Ha sido detenida una persona que podría estar vinculada con el suceso. No podemos decir nada más sobre el arresto por el momento", ha informado la Policía de Estocolmo en un breve comunicado.



No obstante, el sospechoso, detenido en la zona de Marsta con heridas leves, habría confesado ya a las autoridades ser el conductor del camión que arrolló a un grupo de personas en la zona de Drottningatenm, según fuentes citadas por el periódico 'Aftonbladet'.



Se desconoce si el detenido es el mismo hombre del que la fuerzas de seguridad han difundido una imagen como sospechoso. A este hombre se le ve subiendo unas escaleras mecánicas, con una sudadera con la capucha subida. Las fuerzas de seguridad habían pedido la colaboración ciudadana para intentar localizarle.





If you see or know anything about this guy, call 114 14. He is being searched for by the police. Be careful. #openstockholm #stockholm pic.twitter.com/LYcEqOxUym