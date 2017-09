Mar mantiene la orden de recursos específicos, pero aplaza su aplicación a 2020

Fue una reunión de más de cuatro horas en la que Consellería do Mar y las cofradías defendieron sus posturas ante la nueva orden que regula la explotación de los denominados como recursos específicos (percebe, navaja, erizo, peneira, anémona y algas). La discusión se centró en el polémico artículo 32, que es el que regula la renovación de los permisos de explotación o "permex" y que recoge la posibilidad de perderlo en caso de que no se cumplan un mínimo de días de trabajo al año. La consellería se mantuvo firme en su postura, pero a lo largo de la intensa reunión de trabajo de ayer accedió a negociar cómo será su aplicación para no perjudicar al sector. La propuesta que salió del encuentro es que se pospone la entrada en vigor de este punto -que estaba prevista para ya- hasta el año 2020 y la renovación de los "permex" se realizará en base a los datos de trabajo del próximo año 2018.

El planteamiento de partida que defendían desde la Federación Provincial de Pontevedra, que creó una comisión específica en la que estaban el presidente de la propia Federación, el gerente de la cofradía de Cangas y el patrón mayor de Bueu, es que debía ser cada pósito, en el seno de sus respectivos planes de explotación, quien estableciese los criterios para renovar o perder el "permex". No obstante, desde la Consellería do Mar se descartó esta posibilidad y alegaron la diferente casuística y situación de cada pósito.

Los pósitos sí lograron hacer prevalecer una de las líneas rojas con las que se presentaron en la reunión y que explicaba el patrón mayor de Bueu, José Manuel Rosas. "Esta norma non se pode aplicar de maneira retroactiva. Non se pode aplicar cando había un rexeitamento frontal por parte do sector e cando se presentaron unha serie de alegacións que non se contestaron", argumentaba.

La intención de la consellería era proceder a la renovación de los permisos de explotación con los datos de días de trabajo del año 2015, algo a lo que las cofradías se opusieron frontalmente. "Ten que haber un periodo de adaptación, no que a xente sepa cales son as pautas e se poda poñer ao día", añadía junto al gerente de Cangas,David Fernández.

Una misma embarcación puede tener "permex" para varios oficios y poder elegir al que dedicarse en función del estado del mismo, vedas o del comportamiento del propio mercado. La normativa que plantea la Consellería do Mar establece que para renovar esas autorizaciones se requiere cumplir con al menos el 15%, 8% y 5% de los días de actividad extractiva en el caso de disponer de una, dos o tres modalidades.

Mar propuso aplazar la entrada en vigor de la nueva regulación y que se empiece a aplicar a partir del año 2020. ¿Qué significa esto? Pues que las embarcaciones que tengan "permex" para recursos específicos deberán cumplir ya con esos parámetros durante el próximo año 2018. "Durante o ano 2019 vaise tramitar a renovación das súas correspondentes autorizacións, que se fará tendo en conta os días de traballo declarados en 2018 e a renovación farase efectiva de cara a 2020", exponen los responsables de Cangas y Bueu.