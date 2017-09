El sector teme ahora una ofensiva de la Bretaña similar a la liderada por el Gobierno irlandés

El director gerente de Arvi, José Antonio Suárez-Llanos, no ahorra en calificativos con el criterio de estabilidad relativa. "Antieconómico, antisocial, insolidario". Y quizás perpetuo es el que falte, porque nadie parece dispuesto a plantear un cambio en un sistema puesto en marcha en 1983 y al que España se sumó tres años más tarde. Le tocaron sobras. "El intercambio está muy bien sobre el papel -expone un armador sobre las posibilidades que ofrece la Política Pesquera Común (PPC)- para intercambiar con otros estados. Pero imagina que pedimos su sobrante de rape y a cambio nos piden raya. ¿Qué les decimos? Es que no tenemos ni para nosotros". En el sector interpretan el inmovilismo de los países sobre la infrautilización de cuotas con objetivos a futuro. "Si no las ceden las tienen como baza" para lograr que más barcos se abanderen en Reino Unido, Irlanda o Francia.

"Hace tiempo que querían todo para allí. Pensaban que si abanderaban los barcos se quedarían con las descargas y la comercialización, pero de momento se vienen a Vigo. De momento", puntualizan en la industria. Esta es la columna vertebral de la estrategia trazada por el Gobierno irlandés, divulgada por este periódico en exclusiva, para arrebatar a la dársena viguesa las descargas de barcos de Gran Sol. A sus puertos llegan más de 31.000 toneladas al año de barcos con bandera no irlandesa (sobre todo gallegos), y es el tráfico que quiere captar con el señuelo de una gran lonja e incentivos lanzados desde Dublín. "Los franceses lo intentaron en su día con ofertas de la Bretaña y todavía no cuajó. Pero lo hará".