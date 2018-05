Día de la Madre a ritmo de Bon Jovi

Rock en familia para celebrar el Día de la Madre. Un plan ideal especialmente para aquellas que sean fans de Bon Jovi. El ciclo dejaba esta mañana en Vigo un tributo a la mítica banda a cargo de Arma Joven.

Además de acercar a los más pequeños a algunos de los mejores temas de Bon Jovi, hicieron las delicias de los mayores. La estética reforzaba el repaso por los grandes éxitos que situaron a Jon Bon Jovi en la cima de la historia del rock. No faltaron "It's my life", "You give love a bad name" o "Livin' on a prayer"