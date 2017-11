Vigo grita "no" a la violencia de género

Cientos de alumnos de secundaria participan esta mañana en el gran acto "Enlaza Vigo" contra la violencia de género que se celebra en el pabellón de As Travesas. "Tenemos que detener la violencia de género" o "Unid@s contra las violencias machistas" son algunos de los lemas que presiden el acto. Una celebración reivindicativa con música, lectura de manifiestos, bailes y un largo etcétera de actividades para gritar bien alto "No a la violencia de género". "Si no haces parte de la solución, aún formas parte del problema", han gritado al unísono todos los escolares.

El acto continuará a lo largo de la mañana y en él participará el alcalde de Vigo, Abel Caballero.