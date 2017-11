La falta de señales retrasa a hoy los cambios en Independencia

Los cambios en la circulación del nudo de Independencia entrarán hoy en vigor al no llegar a tiempo la señalización de la obra. Policía Local y técnicos de la red de semáforos acudieron ayer a la zona para realizar las alteraciones anunciadas en la web del Concello y publicadas en medios de comunicación, pero no será hasta hoy cuando los conductores se encuentren con un tramo de Álvaro Cunqueiro cortado por la realización de obras en la red de saneamiento por parte de Aqualia. La zona afectada se sitúa entre Camelias y José Frau, lo que impedirá dar la vuelta completa a la plaza. Los vehículos que lleguen a este cruce no podrán seguir hacia la Comisaría y deberán girar a la derecha en dirección al centro.