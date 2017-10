Peinador, a la cola de España en invierno: solo 4 rutas y el único junto con Girona sin Londres

Peinador vuelve a desarmarse en la temporada aeronáutica de invierno que arranca este fin de semana y que se alarga hasta finales de marzo de 2018. Tanto, que pasará de un verano histórico con hasta 20 rutas diferentes a ser uno de los aeropuertos comerciales de España con menos conexiones directas: 4. Todos los que mueven más viajeros que la terminal olívica (1.000.000 anual) le superan en oferta. Pero además, hay otros cinco que cerraron 2016 con menos pasaje y que según la programación oficial de Aena tendrán desde hoy más enlaces que la pista viguesa: Almería (7); Jerez (9); Santander (13); Granada (7) y Zaragoza (8). Hay que llegar hasta el de Melilla, con solo 330.000 viajeros al año, para encontrar un aeropuerto con menos conexiones directas: 2. En los otros dos gallegos la oferta también es superior: Alvedro tendrá 6 y Lavacolla, en torno a una veintena.

Desde ahora y hasta finales de marzo solo habrá en Vigo cuatro rutas regulares: Madrid (Air Europa e Iberia), Barcelona (Ryanair y Vueling), Lisboa (TAP Express) y Bilbao (Air Nostrum). Las tres primeras son las mejor servidas, ya que hay aviones todos los días. Sin embargo el histórico enlace vasco solo funciona de lunes a jueves.

Pero Peinador no solo está entre los aeropuertos peor parados de España en invierno si se compara el número de destinos ofertados. También adolece de ser de los pocos del país que no tiene vuelos a Londres. De las 28 terminales de la red de Aena que más demanda tienen (Vigo ocupa actualmente la posición 25) es la única, junto con Girona (17), que no tiene conexión con la capital británica. De hecho, las otras cuatro terminales del noroeste peninsular (Sá Carneiro, Lavacolla, Alvedro y Asturias) tienen este enlace. En A Coruña, Oporto y Asturias, de forma diaria; y en Santiago, de lunes a sábados.

La ruta con Londres es una vieja demanda que todavía no ha conseguido cuajar en Vigo. Es probablemente la ruta internacional con mayor potencial y que está presente en la gran mayoría de aeropuertos europeos. En Peinador el Concello consiguió que Air Nostrum la operara en los últimos tres años a través de un convenio de promoción turística, pero solo durante las semanas con mayor demanda del verano. Ni en el resto de meses estivales y de primavera, ni tampoco en los de otoño e invierno. Además, y tras finalizar el citado contrato, la aerolínea ni siquiera ha garantizado todavía si va a operar la ruta el próximo año.

Como adelantó este periódico, Londres es, junto con París, el destino que más viajeros con escala en otro aeropuerto genera cada año por falta de un enlace directo regular. De hecho, la conexión con la capital francesa se ha convertido en el segundo gran objetivo del aeropuerto vigués. Se trata de una ruta que la nueva directora del aeropuerto, Ana Molés, ha fijado como objetivo prioritaria junto con Fráncfort.

Pese a esta exigua oferta de destinos, éste no será el peor invierno de los últimos años en Peinador. En 2015 se quedó con tan solo tres rutas directas después de que Air France suprimiera el histórico enlace con París. Durante los dos últimos meses de ese año y los tres primeros de 2016 solo se pudo volar desde Vigo a Madrid, Barcelona y Bilbao. Dos años después solo se ha conseguido una mejora en número de rutas: Lisboa. Si bien es cierto, la aerolínea TAP Express llegó a Peinador sin que mediara negociación ni apoyo de administración alguna. Actualmente solo el Concello de Vigo y la Diputación de Pontevedra apoyan con fondos para aerolíneas al aeropuerto de Vigo. La Xunta se desligó en 2012. Si bien es cierto, ninguno de los acuerdos que han logrado cerrar ha contribuido a dar respuesta a la fuerte estacionalidad que tiene el aeropuerto olívico.

Más plazas

Pero esta escasez de rutas no impedirá que el aeropuerto vigués continúe creciendo en los próximos meses. Como adelantó este periódico, tanto Iberia como Air Europa en la ruta a Madrid; como también Vueling en la de Barcelona, han incrementado su oferta de aviones respecto al año pasado. Además, a estas mejoras se sumará el incremento de aviones del Imserso respecto a la campaña 2016-2017. En total, habrá de noviembre a marzo 55.000 plazas más ofertadas que el año pasado, lo que, salvo sorpresa, permitirá que el aeropuerto continúe ganando viajeros.